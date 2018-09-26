陳致中遭爆赴招待所 洪耀福：已請高雄市黨部了解

2018-09-26 17:12

〔記者楊淳卉／宜蘭報導〕高雄市議員參選人陳致中遭週刊爆料，現身在台北市林森北路一間私人招待所，且有兩名酒店紅牌作陪。民進黨秘書長洪耀福今回應表示，陳致中是黨員，第一時間已請民進黨組織部打給高雄市黨部，請黨部主委進行了解，並做成報告送至黨中央，但後續處置如何？還要看真實狀況而定。

洪耀福表示，民進黨長期都警告黨幹部、公職人員，應避免出入不正當場所，這是長期黨的堅持，不是到選舉才呼籲，平常就要對出入地點審慎小心，會再次呼籲要注意這一點。