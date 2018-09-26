台北雙子星案將截標 中投自揭涉黨產爭議投資風險

雙子星C1空地。（資料照）

2018-09-26 17:11

〔記者林良昇／台北報導〕台北市雙子星案即將截標，國民黨中央投資公司表示，雙子星開發案投資金額龐大，請有意投資興建雙子星案團隊應自行審酌中投公司股權歸屬爭議及黨產會遲未決定等因素，可能造成投資興建時程延宕納入投資風險考量，若日後因各投資開發團隊未能自行考量上開致受損時，其結果也應由各投資開發團隊與黨產會自行負責。

高達600億元的「台北市雙子星案」開發案即將截止投標，中投表示，其子公司欣光華公司持有台北車站特定專用區公園段一小段188-16地號土地（C1土地），土地持份面積達505坪，為該土地除台北市政府外，持份面積最大之地主。

中投表示，有關C1土地捷運聯合開發，台北市捷運局於106年12月15日、107年2月6日兩度來函要求欣光華簽署C1土地增補契約書，但欣光華若簽訂該土地增補契約書是否違黨產條例規定？黨產會前後經過6個月仍未具體答覆，至今仍未作出回應。

中投強調，中投公司子公司欣光華公司的財產，現階段雖經黨產會推定為不當取得之財產，但仍不是「認定」為不當取得財產，依黨產條例第9條第1項第1款及同條文第2項之規定，可於處分後3個月內製作清冊報黨產會備查即可。

中投表示，黨產會堅決主張該財產公司股權雖尚未移轉為國有，但經黨產會認定為不當財產無申請許可處分餘地，中投對此表示不能接受，已提出行政訴訟，意即對本案土地參與聯合開發本公司的任何意見表示，將涉及上述法律爭議而無法決定。

中投指出，國民黨持有中投公司全部股權，經黨產會處分認定為國民黨不當取得財產，並命國民黨移轉為國有。國民黨雖向台北高等行政法院依法提起撤銷處分訴訟，並聲請停止處分執行，雖獲裁定停止執行，但中投迄今仍遭黨產會以股權應歸屬中華民國所有為由，禁止向國民黨給付任何基於持有中投股權所生現金股利；中投股權目前屬黨產或國產仍有爭議。