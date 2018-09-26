立委出任發言人 侯友宜：立委協助新北發展更快速

2018-09-26 14:32

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜辦公室今天公布，由黨籍立委曾銘宗、柯志恩出任總部副總幹事兼發言人，侯友宜說，新北市很多政策必須中央協助，目前中央只有一位立委能協助新北市推動政策，因此得靠立法委員和地方緊密結合，讓新北的發展更加快速。

侯友宜說，立法院黨團書記長曾銘宗是自己的同鄉，黨團首席副書記長、柯志恩老師對新北市也非常了解，相信兩人能協助新北市更快速的發展。

而國民黨部將於十月份有連串造勢活動，是否參加？侯友宜表示，會和選辦討論如何安排，等到行程安排好，會再跟外界報告。

對於對手蘇貞昌昨天表示「政治是一門專業」，表示有人頻強調自己是政治素人，但擔任首長是門專業，似乎暗諷侯友宜，侯友宜則說，自己擔任公務人員38年，做事踏實、是非分清楚最重要，從最基層一步一腳印做了14個職位，更加重語氣重複一次。

而親綠的台灣智庫昨天公布新北市長民調，顯示侯目前領先蘇3.4%，但其中四成民眾覺得蘇較有執行力，侯友宜笑說，民調太多了，參考用就好。

而侯友宜競選總部將於30日對外開放，命名為「市民總部」，當晚更舉辦電音趴，侯友宜表示，競選總部不是只有年輕化，更希望市民到總部走一走、參加活動，未來會舉辦更多元的活動，希望各行各業共同參加。