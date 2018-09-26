被爆進私人招待所 陳致中：我在吧台、其他人在包廂

被週刊跟拍到北市招待所，陳致中澄清，當日是因校友金門縣環保局長蔡其雍臨時邀約敘舊、才過去致意。他感慨說，選舉受到很多人幫忙，有很多人情債要還，對於週刊報導他很無奈。（記者黃建華攝）

2018-09-26 10:44

校友金門縣環保局長蔡其雍臨時邀約敘舊

〔記者黃建華／高雄報導〕針對週刊跟拍、報導高雄市議員參選人陳致中日前曾現身台北市私人招待所，還有2位知名酒店紅牌作陪！對此，陳致中出面澄清指出，當日是參加凱校開課及迎新活動才北上，因校友金門縣環保局長蔡其雍臨時邀約敘舊、才過去致意。

他感慨說，選舉受到很多人幫忙，有很多人情債要還，對於週刊報導他很無奈。不過，陳致中也澄清，當天他只在招待所內的吧台區和蔡局長簡單寒暄就離去，其他人則在包廂，對於包廂內其他的事他並不清楚。

陳致中也表示，從政參選人的心臟要很大顆，隨時要面對各種抹黑與挑戰，從政以來，他已經習慣各種的抹黑。

陳致中近日遭某週刊跟拍，現身台北市林森北路某私人招待所，還有2知名酒店紅牌小姐作陪。

陳致中今天上午特別招開記者會說明，當日參加凱校開課及迎新活動北上，校友金門縣環保局蔡其雍局長臨時邀約敘舊才過去致意，本來已經要去搭高鐵，礙於大家是舊識，盛情難卻，蔡局長在離島服務，久未見面，互相關心也聊了幾句，隨即趕搭末班高鐵回程。

陳致中說，因在中秋節前，蔡兄還特地帶了李鵠餅店的糕餅讓他帶回家與家人分享。

陳致中說，選舉期間，受到很多人幫忙，有很多的選舉人情債要還，面對幫助過你的朋友盛情邀約，難免要抽空前往致謝，他強調，過去沒去過那家招待所，當天是蔡局長邀約才過去打招呼。

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