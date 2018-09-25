接見阿米塔吉 總統：台美軍事交流夥伴關係將更緊密

2018-09-25 16:58

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今（25）日下午接見「2049計畫研究所」學者專家訪問團，期待藉由此次與我國國防安全研究院、各政府及學術單位交流機會，一起開創更多合作的可能性，並希望他們持續發揮影響力，給台灣最大的支持。

總統致詞時表示，非常歡迎阿米塔吉（Richard Armitage）大使再次率團訪問台灣，上個月，她才剛和史威福（Scott Swift）上將見面，今天很高興能夠接待「2049計畫研究所」的好朋友，也有更多互動交流的機會。

總統提到，阿米塔吉大使和史威福上將都是長期支持談台灣的重要好朋友。上個月，台灣和薩爾瓦多終止外交關係之後，阿米塔吉大使發表聲明，呼籲美國必須強化對台灣的支持。對此，總統再次感謝他對台灣的聲援。

總統說，這段時間以來，中國對台灣不斷地加強打壓，更加引發國際關注。這也證明了中國種種的打壓行為，不僅影響兩岸現狀，也對區域的和平穩定造成威脅。她相信，所有關心亞太區域議題的朋友都不樂見這樣的情勢發展。

總統指出，台灣身為國際社會負責任的一員，始終致力維持兩岸現狀，確保區域和平、繁榮及發展。同時也積極推動國防自主，強化國軍戰力，來捍衛國家安全。上個月，川普總統已經簽署《2019會計年度國防授權法案》，未來在軍事交流上，台美將建立更緊密的夥伴關係。

總統表示，今年5月，我們也成立了國家級國防智庫─國防安全研究院。除了要全面掌握戰略情勢變化，更要加強與區域內各國的對話，成為台灣對外交流、互動及合作的平台。

總統認為，藉由這次專家學者來訪，國防院和「2049計畫研究所」團隊有當面交流的機會。「2049計畫研究所」團隊也將拜會各政府及學術單位，深入交換意見。她也期待，從這當中一起開創更多合作的可能性。也希望他們持續發揮影響力，給臺灣最大的支持。

訪賓一行尚包括「2049計畫研究所」執行主任石明凱（Mark Stokes）等。