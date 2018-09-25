中國處處打壓 《紐時》：台灣努力讓聯合國聽見自己的聲音

聯合國大會即將在當地時間25日於紐約召開，外交部長吳釗燮對外呼籲：「台灣應該在聯合國有一席之地，就像世界上任何其他國家一樣。」（路透）

2018-09-25 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國大會即將在當地時間25日於紐約召開，外交部長吳釗燮日前接受美國《紐約時報》專訪時對外呼籲：「台灣應該在聯合國有一席之地，就像世界上任何其他國家一樣。」

《紐時》特約記者何貴森（Chris Horton）近日專訪我國外交部長吳釗燮，吳釗燮提出一個每個台灣人心中一直存在的疑問，「（聯合國）為什麼要把台灣排除在外？」他強調台灣有自己的政府、軍隊以及貨幣，台灣護照也被全球大多數國家所接受，但我國護照竟不被聯合國所承認，連想進總部看藝術品的遊客，也無法持護照進入。

自1971年退出聯合國後，中國利用其影響力阻止台灣參與聯合國事務，尤其是過去2年來，在總統蔡英文上任後，對台施壓更強；台灣仍努力讓世界聽到自己的聲音，本屆聯合國大會，我國派出數位政委唐鳳及環境保護署副署長詹順貴前往紐約，他們將在聯合國大會的期間，宣傳台灣嚴格遵守聯合國的可持續發展目標的做法。

美國西頓霍爾大學法學院教授路易絲（Margaret Lewis）指出，儘管台灣對聯合國的參與是間接、非官方的，但依然彰顯其對國際社會有所貢獻的決心，台灣近年來已成為亞洲國家中的人權領袖，與中國的威權式政府有著強烈對比。

除了友邦在大會上為台發聲外，外交部長吳釗燮說，外交部正在提高包括美、日、澳、加與其他歐洲等「志同道合」國家的關係等級，他們在聯合國的組織發言支持台灣；吳釗燮表示：「即使無法與其他民主國家建立正式關係，台灣也致力於以非正式的方式與其進行更多的接觸」。

吳釗燮不禁感嘆，由於中國在限制台灣的國際空間上持續加壓，「這項工作並不容易。」