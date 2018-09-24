獨家》婦聯會隨扈伺候夫人有一套 「軍人之禮」幫辜嚴開車門

婦聯會今年初曾舉辦向蔣夫人致敬老照片展，行政院黨產會已查出，蔣宋美齡在90年代赴美遠居紐約後，每年接受婦聯會1萬2500元美金奉養，婦聯會名下財產被匯出供養「蔣夫人」。（資料照）

2018-09-24 11:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會在婦聯會財務資料中查出，蔣宋美齡在90年代赴美遠居紐約後，婦聯會每月匯款1萬2500元美金（約新台幣37萬5000元）「奉養」蔣夫人；據透露，原在紐約擔任蔣夫人隨扈的張姓男子，今年初也在婦聯會領到12個月薪水優退，再回聘續留婦聯會上班。

黨產會在財務資料中發現，婦聯會匯款名目及理由為「夫人為新運婦女指導委員會保管會指導長，畢生在本會未有任何開支，百歲高齡遠居海外，婦聯會應該奉養，從89年4月起，按月支付1萬2500元美金」。

「蔣宋美齡、辜嚴倬雲都有隨扈的！」知情人士透露，婦聯會至今還在養以前在紐約擔任蔣夫人隨扈的張姓員工，張男自蔣夫人過世後，轉任婦聯會當前主委辜嚴倬雲的隨扈。

據了解，辜嚴去年被內政部撤換主委職務，張姓隨扈今年也有領婦聯會「不分年資、一律加發12個月薪水」優退方案，再全部原班人馬回聘，至今仍在婦聯會「上班」，即便婦聯會被認定附隨組織，也照樣領著黨產會核准動支發給之薪水。

另外，婦聯會內部員工「經歷」大有來頭，一名曾在前總統蔣經國七海官邸擔任隨扈的劉姓男子，在小蔣過世後，繼續伺候前總統夫人蔣方良，等到蔣方良辭世，再轉任婦聯會。

知情人士指出，劉姓隨扈深得辜嚴倬雲歡心，專業就是把伺候總統夫人那一套用在她身上，例如以「軍人之禮開車門」、用手擋住車頂防撞等，以前在婦聯會很吃得開，主委辦公室更裝有防彈玻璃。

據悉，辜嚴今年2月赴美未歸後，劉男現在照樣坐在辦公室領薪，婦聯會給他「電腦管理員」職銜，但他並不精通資通訊，最大職權是管保全人員；至於負責守衛婦聯會的保全公司，為辜家企業的中興保全。

知情人士透露，以前在婦聯會伺候主委的員工，都安插在總務組內，無論是海軍背景的張男、陸軍背景的劉男皆是。由於辜嚴寵愛劉男，長期多發給每月5千元津貼，為一般員工沒有的福利，直到辜嚴去年10月第一次赴美才停發。

「陪伴辜嚴也能領加班費！」知情人士說，辜嚴大兒子辜成允發生跌倒意外遽逝，前辜嚴貼身秘書李潔梅、任家麟二人，整天在雙城街辜公館陪伴辜嚴，婦聯會副秘書長汲宇荷「為表孝心」，主動提她們可報加班費，但婦聯會一般員工以前都沒加班費可報。