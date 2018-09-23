婦聯會成「闇黑魔都」？ 學者：加上闇黑更添神秘

婦聯會主委雷倩認為黨產會調查報告，將婦聯會和保管會內部作業，描述成「闇黑魔都」。黨產會反駁指出，調查報告沒使用「闇黑魔都」四字；知日學者表示，魔都源自《中華一番》，雷倩加上「闇黑」二字更添神秘。（記者陳鈺馥攝）

2018-09-23 21:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會主委雷倩認為黨產會調查報告，將婦聯會和保管會內部作業，描述成「闇黑魔都」。黨產會反駁指出，調查報告沒使用「闇黑魔都」四字，引發網友討論「闇黑魔都」來由出處？對此，知日學者表示，魔都源自《中華一番》，雷倩加上「闇黑」二字更添神秘。

據黨產會調查，婦聯會有一「隱形金庫」保管委員會，該會不存在於婦聯會的組織圖上，對外界而言是「看不見的單位」，但實際真的存在世界上，更有一名保管會會計員工吳秀貞。

黨產會查出，吳秀貞在婦聯會美齡樓上班，負責處理「隱形金庫」保管會之數百億元財務，但她不是領婦聯會的薪水，長年領著華興育幼院薪水，但她也不是華興員工，而是隸屬保管委員會，人在婦聯會上班，不必做婦聯會工作，更沒有勞健保。

吳秀貞在接受黨產會約談時坦言，保管會職員「聽命於保管委員，只對保管委員會負責，我們從來不需要向婦聯會報告。我們不給他們知道財務狀況，當然不會跟婦聯會報告。」

針對如此「隱晦不明」存在的單位，雷倩認為黨產會調查報告將其描述成「闇黑魔都」，此一特殊形容詞也引發網友討論。

熟悉日本動漫、開設「娛樂法專題研究」的南台科大財法所所長羅承宗表示，在ACG文化界，一般認為「魔都」語出自《中華一番！》第34集，標題為「「魔都上海，黑暗料理界的宣戰」。

羅承宗說明，後來許多動漫如《柯南》、甚至2018年春季新番《蒼天之拳》，都有將上海稱呼作「魔都」的比喻。

羅承宗提及，總之「魔都」是一個城市的稱謂，雷倩主委將婦聯會和保管會內部作業描述為「闇黑魔都」譬喻，雖在魔都前加上「闇黑」二字看起來更添神秘，但事實上仍意義不明。