國安局官員：「五星寺」不除必成國安隱患

有退休情治人員藉由到「五星寺」升旗，而獲中國高層禮遇。（記者顏宏駿攝）

2018-09-23 16:28

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣政府對二水「五星共產寺」祭出鐵腕，不僅舊碧雲禪寺的比丘尼額首稱慶，國安局也很高興，官員私下說，「五星寺」不除，必成為「國安隠患」。

國安局一名現役官員說：「五星寺一度成為國安漏洞」，他說，魏明仁只是一個營造商，取得一個「違章大廟」引中國勢力來「自保」，魏在兩岸不算什麼咖，但對中國的涉台人員來説，台灣人竟然有人主動揚棄「台灣民主認同」，對「共產及習思想」投懷送抱，這對台統戰是一枚棋子。

官員說，不要小看「升五星旗」的儀式，他們調查，曾有幾名退休的情治及國安人員到對岸做生意，因為身份特殊，處處碰壁，結果到「五星寺」參加「祖國」升旗輸誠，後來在中國「如魚得水」，憑著跟廟內的肖像和魏明仁合照及升旗打卡分享，結得對岸省內高層接見，做生意獲得禮遇。有退休情治人員循這管道到對岸賣水果，賺得盆滿缽盈，他們很擔心現在兩岸局勢緊張，這些人的禮遇中斷，為了求生，出賣自己在職的機密情資。

官員強調，「五星寺」就是不肖退休公務員到對岸尋找「事業第二春」先到這裡「通通氣」的地方，每次升旗他們都得到現場蒐證有沒有認識的「退休學長」，此地不除一定成為「國安隱患」。

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