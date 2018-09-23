4縣市反公投綁大選 朱立倫：技術上會造成困擾

2018-09-23 15:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕苗栗縣政府昨天透過「中彰投苗區域治理平台」提案，建議大選與公投脫鉤舉辦，提案經首長會議簽署通過，4縣市已有共識。新北市長朱立倫今天對此表示，公投綁大選技術上會造成困擾，須克服人力不足情況。

朱立倫今天下午出席新北市政府公益慈善表演活動表示，上午他遇到苗栗縣長徐耀昌，苗栗縣府基本上尊重現有法律規定，但提出在技術層面，的確會造成一些困擾，不過就法律上而言，現在還是合併的。

朱立倫說，各縣市都面臨人手不足的情形，但礙於現行法律的規定，必須克服人力不足的情況。