時力新北議員競總成立 柯P派了「學姊」去致意

台北市長柯文哲競選辦公室成員黃瀞瑩（中）、台北市政府發言人劉奕霆（右）。（記者李雅雯攝）

2018-09-23 13:13

〔記者李雅雯／新北報導〕時代力量黨新北市第八選區參選人曾柏瑜的競選總部今天上午開幕，會場上也見到網友喊為「學姊」的台北市長柯文哲競選辦公室成員黃瀞瑩身影，代柯文哲到現場向參選人曾柏瑜致意，也表達祝福和鼓勵。

曾柏瑜競選總部今天上午在新店區開幕，稱為「柏瑜抵家」，諧音台語「在這兒」，傳達長期蹲點觀察等訊息；由於曾柏瑜曾在台北市政府任職，柯文哲派了黃瀞瑩前往表達祝福和鼓勵；台北市政府發言人劉奕霆也隨行在旁。

黃瀞瑩說，曾柏瑜過去是台北市政府媒體事務組成員，柯文哲因為早上有其他行程，所以請其到現場致意，轉達祝福和鼓勵，「柯市長對於青年參政相當鼓勵」。

媒體提問時代力量黨主席黃國昌「如何看待時代力量和柯文哲的關係」，黃國昌先是回應「這個問題太大了」、「這個問題要去問林昶佐」；接著表示，其立場從未改變，對於台灣新政治要如何開展，非常願意也樂意和柯文哲在公開平台上討論，而非每次就是在媒體前說個2到3句話，裡面被斷章取義、放大解讀；柯文者對此也表達過正面積極的態度。

時代力量黨新北市第八選區參選人曾柏瑜（右）和黃瀞瑩、劉奕霆打招呼。（記者李雅雯攝）