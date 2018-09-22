鄭文燦桃園首場簽書會 自比年輕時像盧廣仲

2018-09-22 21:18

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市長鄭文燦發表新書《鄭文燦模式：超越對立．翻轉桃園》，桃園場首站簽書會今天下午在蘆竹區台茂購物中心登場，上百位書迷早早抱著新書到場等候，鄭文燦上台分享時，高舉書中其中一頁年輕時的照片，自稱：「很像歌手盧廣仲」，引起台下一片哄堂大笑。

鄭文燦表示，這本書不是成功秘笈，而是人生如何面對壓力、失敗及挑戰，強調這本書不是傳達政績、宣傳，希望大家把這本書當成一本採訪小說來看，並表示，會將版稅全數捐出。

鄭文燦說，4年前的是很大挑戰，化不可能為可能，他當選市長，可說是寫下一個驚嘆號，4年後要連任，桃園也下寫驚嘆號，希望和市民一起分享這樣的轉折，因此把書的標題寫成「超越對立，翻轉桃園」，希望桃園產生更多元、包容的力量，讓桃園成為帶領前進的對比，也讓自己打破很多的教條、框架。

今天受邀出席擔任與談人的公民教師黃益中則說，鄭文燦被總統蔡英文稱為「胖周瑜」，但他認為鄭文燦不只是「胖周瑜」，而是大衛魔術師，將桃園點石成金。

幕僚表示，鄭文燦的新書目前占居排行榜前10名，已2刷，發行量上看近萬本，而桃園市規劃舉辦2場簽書會，第2場將於29日（週六）下午在中壢大江購物中心，明確時間待定。