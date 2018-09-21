民進黨挺進敵軍大本營 林聰賢夫人槓上林姿妙

農委會主委林聰賢夫人林素雲（中），昨晚在民進黨造勢晚會中砲打林姿妙。（記者江志雄翻攝）

2018-09-21 13:13

［記者江志雄／宜蘭報導］國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙數度指稱，她接任羅東鎮長後讓鎮庫轉虧為盈，前羅東鎮長林聰賢夫人林素雲為丈夫叫屈，砲打林姿妙抹黑前任，意圖轉移虧空鎮庫的指控；林姿妙陣營回應，宜蘭不欠會說話會作秀的人，相信選民自有公斷。

農委會主委林聰賢曾任兩屆羅東鎮長，2009年當選宜蘭縣長，林姿妙同年選上羅東鎮長，這次獲國民黨提名參選下屆縣長；民進黨宜蘭縣黨部昨晚在羅東鎮舉辦問政說明會，挺進對手大本營，矛頭指向林姿妙。

羅東鎮代會副主席謝家倫痛批林姿妙不會持家理財，質疑鎮庫即將虧空，縣議員劉添梧說，林聰賢卸任鎮長時扣除負債，羅東鎮庫還結餘1億多元，林姿妙卻到處宣傳林聰賢卸任時鎮庫負債，根本是說謊抹黑。

林素雲現身為晚會帶來高潮，她指林聰賢在鎮長任內開辦多項公共造產，規劃羅東壽園、民生市場、羅東立體停車場、羅東國小及公正國小地下停車場，為羅東鎮庫帶來豐盈收入，這些建設也成了羅東日後的金雞母。

林素雲說，林聰賢當年為羅東戮力打拚的績效，如今竟被說成負債累累，連累接任者，這種顛倒是非說詞，令人無法認同，期盼鄉親明辨是非，還給林聰賢一個公道，更呼籲林姿妙出來面對虧空鎮庫的指控。

林姿妙陣營說，認同歷屆鎮長為羅東所做貢獻，更重要是公所團隊的努力，林姿妙8年鎮長任內，已在公共造產業務得過6次獎項，表現相當亮眼，她要把自身的羅東經驗推展到全縣，透過公共造產帶給宜蘭繁榮。

林姿妙陣營強調，宜蘭不欠會說話會作秀的人，但缺會做事的人，民進黨昨晚在羅東鎮的選舉造勢發言，均為選舉語言，相信宜蘭人的智慧，林姿妙也會以實際行動回應縣民的期待。