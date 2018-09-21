批評台北市親子空間不足 姚文智提4政策

2018-09-21 12:18

〔記者楊心慧／台北報導〕選戰進入倒數階段，民進黨籍台北市長參選人姚文智搶攻親子票，提出4項親子政策。姚認為，雖台北各區都有親子空間，但幾乎都是附設、場地又狹小，專屬親子、兒童場館的地方不多，首要目標就是要在民生社區創造公園與社區融合的專屬親子場館，並在12個行政區推動親子遊戲館。

姚文智今天召開記者會說明親子政策，台北市松山、信義選區議員許家蓓、許淑華、洪健益、張茂楠到場力挺。

姚文智提出4項親子政策，第一是在松南基地東側鄰接民權公園與民生社區側，設置大型親子遊戲館、兒童藝展場；第二是在12個行政區增設親子遊戲館；第三是設置讓身心障礙兒童可使用的多元共融遊具；第四是將民生社區的空間升級，並協助民生社區近年所需的都更議題。

姚文智表示，目前公園遊具大多以塑膠製的罐頭遊具為主，缺乏城市美學概念，且兒童遊戲設施不合格比率高，雙北28座公園遊戲設備，高達93％不符國家標準，未來將會落實遊戲設施的安全查核、檢修、督導等。

另外，長期關心婦幼政策、受次亮相的姚文智競選團隊發言人之一的律師吳君婷擔任主持人，她同時也是小燈泡的律師，吳君婷表示，加入姚團隊主要是認為姚文智的親子政策是3位參選人中，她認為最不錯的，因為自己也是媽媽，平常工作又忙，只能假日帶孩子出門遊玩，但親子場館空間小，一到假日相當壅擠，有時甚至無法讓孩子玩到遊具。

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