蘇辦痛批「假廣告應下架」 侯辦回嗆：絕不！

民進黨新北市長參選人蘇貞昌。（記者林欣漢攝）

2018-09-21 11:51

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜發表的「同一片天空」反深澳電廠影片，因內容購自國外影片庫，引發爭議，蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，侯友宜參選以來，失言、錯言罄竹難書，選舉廣告又傳用假影片恐嚇人民，身為市長參選人，他應該勇敢面對錯誤，不要再閃躲，應該立即道歉，造假廣告也應立即下架。

侯友宜辦公室發言人賴冠群表示，影片傳達PM 2.5會飄向各個縣市、保護孩子們的天空、國際社會反對燃煤污染，只有台灣反其道而行；影片絕對不會下架，希望更多人看到「拒絕PM2.5，別再搞深澳」影片，尤其明天起的中秋假期，看看這支影片，就可以知道，老縣長、執政黨的攻擊有多可笑。

黃韋鈞說，侯友宜親自主持推出的選舉影片，竟以移花接木的影像恐嚇人民，被抓包，卻堅不認錯死不道歉，還不斷閃躲，甚至以「講話憨慢」推託，這難道是侯友宜口中的「正面力量」？「做事一向是非黑白分明清楚」？

黃韋鈞質疑，侯友宜強辯當年鄭南榕圍捕行動是「不成功的救援」，造成家屬二度傷害，不但未曾向家屬道歉，還說再發生一次他還要抓一次；侯友宜在台灣民主化的這段歷程中，到底有沒有感染到一點民主素養？對於造成爭取言論自由而犧牲的人權鬥士們，竟無一絲反省？

黃韋鈞說，侯友宜不僅不誠實面對過去，連對市民說明嚴肅的政策時，還態度輕浮的公然性騷擾年輕女性同仁，在公眾媒體上做了最差勁的示範，這種低俗當有趣、缺乏性別意識的行為令人詫異。

黃韋鈞說，失言及錯誤並不可恥，但「逃避不僅可恥還沒用」，黃韋鈞呼籲侯友宜應勇敢面對錯誤，好好反省道歉，不要再硬拗！（12：37更新）