「五星共產廟」挨轟彰化之恥 縣府硬起來斷水斷電

彰化縣二水鄉「碧雲禪寺」五星旗飄揚，美國《紐約時報》稱已變成「共產主義神殿」。（記者顏宏駿攝）

2018-09-21 06:21

〔記者顏宏駿／彰化報導〕美國《紐約時報》19日報導彰化縣二水鄉「碧雲禪寺」變成「共產主義神殿」，百年佛寺竟被中共的統戰標語和毛澤東、周恩來的肖像所取代。消息傳出，當地居民對該寺廟竟引起國際媒體關注，感到不可思議。他們認為，明明是八卦山最大的違建，竟成為共產基地，縣府應該硬起來，莫讓此事成為「彰化之恥」；彰化縣長魏明谷昨天也祭出鐵腕，將對該違建斷水斷電。

升五星旗、播中國國歌 登上《紐時》

碧雲禪寺為百年老建築，被彰化縣文化局列為歷史建築，當初寺方委託營造商魏明仁的建設公司擴建，完工後雙方為工程費鬧翻，寺方拒付尾款，雙方展開十餘年的訴訟，碧雲禪寺面臨法拍，最後由魏明仁取得產權，改名為「中華人民共和國社會主義民族思想愛國基地」，不僅升五星旗，也播中國國歌「義勇軍進行曲」。

民進黨縣議員許書維說，言論自由須有一定限度，魏明仁不認同台灣，自稱是中國人，又死賴在台灣的土地，台灣政府對這種「認賊作父」之人不用客氣，何況這個「共匪窩」從前縣長卓伯源時就被認定為「違章建築」，它的存在代表「政府無能」，縣府應立刻拆除。

魏明谷：若判決確定 立即拆除違建

魏明谷則表示，碧雲寺建物屬違章建築，但原寺方的比丘尼和魏明仁仍在訴訟中，產權無法釐清，一旦司法判決確定，縣府一定立即拆除違建，在此之前，縣府近日會對該違章建物進行斷水斷電。

魏明仁昨天受訪時，不否認建物為違建，他說，一切交由「台灣政府」處理；至於紐時報導，「還是算客觀」！