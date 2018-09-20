謝文進、楊文科再合體！ 促銷喜憨兒月餅 錕P也來了

無黨籍新竹市長參選人謝文進（左二起依序往右）直言，做公益不分黨派顏色，所以他邀無黨籍台北市長參選人李錫錕、國民黨新竹縣長參選人楊文科、新竹縣議會議長張鎮榮、新竹市議員陳啟源（左）等人一起在中秋節前替喜憨兒的產品造勢。（記者黃美珠攝）

2018-09-20 22:06

〔記者黃美珠／竹北報導〕無黨籍新竹市長參選人謝文進今天2度跟國民黨籍新竹縣長參選人楊文科「合體」！這次他們不談水環境如何改造、垃圾問題怎麼處理，而是跟無黨籍台北市長參選人「錕P」、台大教授李錫錕，以及新竹縣議會議長張鎮榮一起「畫」月餅做公益，藉著他們跟錕P各自要在北台3個縣市搶百里侯的話題，在中秋節前「點亮」喜憨兒基金會，請大家秋節添禮送親友，不忘支持喜憨兒。

謝文進面對再度跟楊文科合體的話題，他輕鬆回覆說，做公益不分黨派顏色，昨天是他主動廣邀貴賓，促成促成這個公益活動的，希望能幫忙促銷喜憨兒的月餅。因為他相信多做好事，就算澤不被己，也會庇蔭後人。

楊文科陣營說，縣議長張鎮榮長期送暖給喜憨兒基金會，他是受張鎮榮的邀請一起共襄盛舉，跟謝文進、錕P一起在月餅上面畫上喜憨兒的笑臉幫忙「烘」抬人氣。

至於遠從台北來的錕P說，今天是他參選後首度走出台北市，所以不忘分享自己首要的參政理念，也就是發展「夜間經濟」！

錕P說，如果當選，會致力讓台北市成為一個24小時都會賺錢的城市，因為很多入夜後的活動特別容易讓人願意打開荷包，要讓城市的觀光起飛，「夜間經濟」很重要。

錕P看好新竹南寮有條件成為台灣的舊金山漁人碼頭，認為「科技靠新竹，晚上靠南寮」，甚至主張從南寮走藍色公路到台北淡水河，新竹、台北聯手共創夜間經濟共榮。

楊文科說，確實經濟好一切都好，他很認同前述發展「夜間經濟」的想法，認為新竹縣、市未來可以一起合作。

謝文進分享他觀察到近年不景氣，喜憨兒基金會的月餅訂單較往年少了2、3成，這次他邀大家來共襄盛舉，希望讓喜憨兒的月餅及烤肉組可以多多被消費者愛用。

至於夜間經濟在南寮的想法，謝文進說，他未來會向錕P多多請益，這包含如何克服南寮強勁的東北季風，才能讓夜間經濟發展得更好。

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