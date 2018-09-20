徐欣瑩出席新書發表會 提活絡經濟政策藥方

2018-09-20 17:09

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天出席《圖解公司法修正事典》新書發表會，她向在場100多位出版界、會計界、企業經理人及法務專業人士說，如果她當縣長，將站在盡全力協助企業的立場，致力讓民間動能有最大的發揮，活絡經濟來提升就業薪資。

徐欣瑩陣營說，這本新書作者是恆生永續集團主席巫鑫會計師，不但精於會計，更能夠從報表中挖掘出企業的問題，發表會邀請徐欣瑩參加，會中討論的財經及管理議題，讓很多財務管理及法律專業的人士專程前來了解台灣公司法的修法重點，他們也順道了解徐欣瑩對新竹縣財政治理及活絡經濟的政見規劃。

徐欣瑩說，過去台灣最自豪的就是中小企業的活力，中小企業提供了穩定就近的就業機會，各國政府都協助企業在國際競爭，所以要做好法令的調整及開放，以及做好建設讓大家來投資，今年的公司法修正是自民國90年以來最大幅度的修法，影響到台灣70萬家企業以及未來國家的經濟動能，如果政府法令可因應趨勢迅速調整，相信能促進企業的活絡，進而帶動經濟的發展。

徐欣瑩指出，她提出友善科技新契機的政見當中，要把新竹打造成亞洲矽谷，整合資源促進電子業、生醫產業的發展提升，提供招商優惠吸引投資、協助中小企業回流活絡發展。