盧秀燕指市場活動被阻擋上台 林佳龍痛斥「抹黑」

台中市長林佳龍表示，「個人要造勢，盡量不要喧賓奪主」。（記者張瑞楨攝）

2018-09-20 11:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕新建國市場今天舉辦成立兩週年喜事與中秋節促銷活動，台中市長林佳龍受邀到場，國民黨台中市長參選人盧秀燕，卻也在同一時間到市場拜票，盧秀燕說，主辦單位不讓她入場與上台，但她認為沒有關係，仍繼續拜訪行程，盧陣營則質疑，市府不讓盧秀燕上台參與活動。對此，建國市場管理自治會長蔡鈴欽說，今天是建國市場的「大日子」，自治會也已告訴盧秀燕陣營，這個時間不恰當，希望盧秀燕改天再來，「她知道禮貌上應該如此」。林佳龍則認為，盧秀燕陣營拜票之舉，「稍微比較粗魯一點」，市府不讓盧上台之說，更是抹黑之詞，希望「儘量尊重主辦單位」。

市場自治會長：有告訴盧陣營改期再來

建國市場今天上午舉辦「建國市場二週年慶暨中秋佳節購圓滿行銷活動」，台中市長林佳龍應邀參加，盧秀燕與輔選人員也到市場，上述活動舉辦時，她由輔選人員與黨籍議員陪同，向攤商與民眾拜票，並於臉書中發表祝賀之詞，內容為她與同黨市議員「參與臺中市建國公有零售市場開幕2週年慶活動，並祝建國市場生日快樂。東區建國市場遷移至新址經過規劃後，攤位整齊劃一且環境衛生，為台中最大傳統市場，是許多婆婆媽媽採買食材的第一首選。秀燕再次祝建國市場生日快樂，生意興隆。也預祝市民朋友中秋佳節愉快」。

對於記者詢問，為何沒有進入活動現場，盧秀燕說，主辦單位不讓她入場，但她認為沒有關係，繼續拜訪行程，不過，卻傳出盧秀燕的幕僚質疑，是市政府不讓盧秀燕上台參與活動，對此，建國市場管理自治會長蔡鈴欽頗不悅說，此活動邀請函早已發出，他告訴盧陣營，今天是市場（自治會）的大日子，盧秀燕如要拜訪，自治會希望能改期，「今天來真的很不恰當」，自治會是此活動的「主人」（主辦單位），希望盧陣營能改期安排週六等時間再來，尊重自治會，「她知道禮貌上應該如此」，盧陣營在市場辦活動時來拜訪，時間並不恰當。

林佳龍則認為，市府不讓盧秀燕上台之說，又是抹黑之詞，他強調，建國市場辦中秋節喜事，已於很早就決定了，「個人要造勢，盡量不要喧賓奪主」，畢竟這是建國市場自治會辦的活動，他認為盧陣營「稍微比較粗魯一點」，許多民意代表常於過年過節來建國市場拜訪，會特別注意不要影響店家生意，今天這場促銷活動，「我想還是要尊重主辦單位」，蔡會長曾向他反映心聲，他希望各界「儘量尊重主辦單位」。