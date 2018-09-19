「有愧職守、坦然受處」 蘇啟誠生前檢討報告曝光！

2018-09-19 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本關西機場本月4日因燕子颱風來襲，宣布關閉，台灣旅客被迫滯留日本，並衍生出交通、住宿等問題，怒批我駐日本大阪辦事處因應不當。辦事處處長蘇啟誠因深感愧疚，14日選擇輕生死亡。我駐大阪辦事處10日傳回外交部的檢討報告於今天曝光！

據《蘋果日報》報導，報告中指出，5日上午中國航空公司人員集結中國、港、澳及32名我國籍旅客，搭乘接駁巴士至11公里外的泉佐野車站，並對外宣稱巴士由大陸駐阪領事館提供。檢討報告針對此事說明，該巴士是免稅商店為招攬客人所派。

報告另指我駐大阪辦事處事發後未派員前往關心、慰問，缺乏高度警覺心，難辭其咎。未來將以此為教訓，並採取更積極、主動作為，讓國人感受到政府的關心，未來也將盡力協助滯留國人早日順利平安返國。

辦事處對整起事件坦承欠缺高度警覺心，損及外交部及政府整體信譽，處長蘇啟誠因未能採取適時、適切對應措施，深感有愧職守，願坦然受處。

對於我駐大阪辦事處所傳回的檢討報告，我外交部表示不做評論，呼籲特定媒體自重，勿持續消費此事件，並對於外界無端指控深表遺憾。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980