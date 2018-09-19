丁丁喊關渡平原蓋環球影城 姚文智：恐變「天線寶寶影城」

對於丁守中有意將環球影城引進關渡平原，姚文智說，丁丁是個人才，恐怕會變成「天線寶寶影城」。（記者周彥妤攝）

2018-09-19 17:18

〔記者周彥妤／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中前天說，當選後有意將環球影城引進關渡平原，促進北投觀光產業，引發連日議論。民進黨台北市長參選人姚文智今天說，丁守中很奇怪，4年前主張那裡要變成台灣的「富良野」，4年後變成影城，「丁丁真是個人才」，若是丁守中當選，恐怕變成「天線寶寶影城」。

姚文智今天下午舉行銀髮政策記者會，會後聯訪時談到，部分泛綠組織參與柯文哲活動，他說，據自己所知，是個別好朋友去參加活動，但是怎麼被公布，他們也不曉得，這是特地人士拿來做文章。

姚文智說，民進黨曾經支持柯文哲，大家的人脈關係、交情、工作往來還是存在，就像自己常講，如同「大象轉身」需要時間；民進黨過去跟國民黨不會有這個問題，但因為之前支持柯文哲，有的人關係深淺不一，要回轉過來要一些時間，況且我們也看到，過去民進黨支持者其實回流速度非常大。

對於週刊報導姚陣營因競選經費拮据，向黨中央借錢，姚文智說，拮据是一定的，但是沒有付不出薪水，請大家放心，也請助理放心，我們是一起團結打選戰，盡量能夠撙節開支，募款餐會也會在不久後開始舉辦。

談到丁守中擬在關渡平原引進影城，提升北投觀光繁榮，姚文智說，丁委員真的很奇怪，4年前要主張那裡變成台灣的「富良野」（日本北海道著名觀光城市），4年後卻變成主張要環球影城，坦白說，「我覺得比較適合的應該是天線寶寶，應該這樣說，『丁丁真是個人才』，未來真要讓你當選的話，恐怕會變成天線寶寶影城」。語畢，在場記者笑成一團。