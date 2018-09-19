發言人下台止血 屏縣府澄清：人事公平、行政中立

開會亂嗆話遭錄音，屏縣府發言人黃建嘉請辭獲准。（資料照）

2018-09-19 14:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府觀傳處長兼發言人黃建嘉2個多月前在處裡一場內部會議的說話，遭到錄音，錄音檔今天（19日）被國民黨立委柯志恩與藍營北市議員參選人羅智強等人公布，內容提及「人事進用充滿特權」等語，屏縣府除了准黃建嘉辭職，明快止血外，也強調，人事進用絕對公平公正。

根據羅智強等人提供的錄音檔譯文，說話者在對屏東縣政府基層公務員說話時提及，「...你們有些是專業進來的，有些是不知道怎麼進來的，有些是特權進來的，你背後透過甚麼議員我都一清二楚，剛剛好我不在乎這些事情，你既然要用特權進到縣政府，你在裡面又要喊平權，一點點都不能忽視你的權益...」；藍委又提，錄音中說話者還以長官職權要求公務員輔選，有違反選罷法之嫌。

錄音檔一曝光，屏東縣政府隨即准了黃建嘉請辭，並由祕書長邱黃肇崇對外澄清人事及選舉問題；邱黃肇崇表示，關於人事來源的推薦管道或方式很多，其實都歡迎各界提出人事的推薦，但是人事的進用一定是公平、公開、公正的徵選，也就是程序一定公平公開公正，此外，縣府對行政中立的政令宣導一向不遺於力，站在縣府立場，也會持續要求每位公務同仁堅守行政中立的原則。

69年次的黃建嘉曾任電視台記者、立委助理，屏東縣長潘孟安2014年上任後擔任縣府祕書，2016年4月接研考處長，2017年1月擔任觀光傳播處長。

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