說不清那一人！藍營拿1錄音檔控屏縣府關說...

2018-09-19 11:32

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨立委柯志恩與藍營台北市議員參選人羅智強、游淑慧今天上午召開記者會公布錄音檔內容，指控有一位屏東縣政府發言人不但自曝縣府內充斥關說、特權的人事進用，還要求縣政府新聞科配合競選事宜，違反選罷法，他們要求屏東縣政府出面說明，如果否認，可以透過法律勘驗程序，查明錄音檔中說話者究竟是那一位發言人。

由於記者會從頭到尾對這位屏東縣政府發言人都未指名道姓，媒體詢問所指對象是否為屏東縣政府黃發言人？游淑慧還是沒有正面答覆，只說屏東縣政府有幾位發言人，縣府方面應該說明，而且錄音內容中提及國民黨屏東縣長候選人蘇清泉，因此他們「猜測是在屏東縣」，而且錄音中還提到觀傳局長，因此說話者已經自曝身分。

羅智強則說，提供錄音檔給他的爆料者宣稱是在屏東縣政府內的錄音，加上錄音中的說話者自稱是屏東縣政府發言人，因此即便沒有人名，屏東縣政府還是應該要處置。

羅智強指出，爆料者今天無法站出來，但強調願意錄音檔可受外界檢驗，他也歡迎屏東縣政府採取行動，如果否認，大家就來透過法律勘驗程序，證明說話者究竟這是那一位屏東縣政府發言人？

根據羅智強等人提供的錄音檔譯文，其中說話者在對屏東縣政府基層公務員說話時提及，「．．．你們有些是專業進來的，有些是不知道怎麼進來的，有些是特權進來的，你背後透過甚麼議員我都一清二楚，剛剛好我不在乎這些事情，你既然要用特權進到縣政府，你在裡面又要喊平權，一點點都不能忽視你的權益．．．」，說話者還嗆公務員，「．．．不然你們去選舉嘛，你可以押寶蘇清泉那一邊啊，就講白了，媽的，你可以押蘇清泉那一邊，年底選完了之後說不定你就是觀傳局長了．．．。」

游淑慧表示，這位屏東縣政府發言人不斷嗆基層公務員可以走人，還自稱權力來自國家賦予，為何屏東縣政府的人事進用充滿特權，等到選舉時就變成威脅公務員的手段，而且其中還提到與業者、社團的互動，通篇充滿江湖味與辱罵，這位發言人究竟是誰？縣府內特權進用者是誰？這位發言人自稱將擔任總部發言人，要求新聞科、新聞組未來要配合選舉，有沒有違反選罷法？縣政府有必要出面說明。

羅智強則說，在民進黨執政下，「國家就是我家，政府就是總部」，天天都有濫權非法的事情，他呼籲屏東縣長潘孟安要站出來說明，究竟這位發言人是誰並立刻做出處分，如果堅持沒有此事，也請比對錄音檔中說話者與屏東縣政府發言人的聲紋。

柯志恩則說，這位縣政府發言人真的好大的官位，以長官職權要求公務員必須輔選，違法亂紀，還振振有辭，發言多次還提到這是國家給他的權力，難道是要壓榨基層公務員配合選舉？她要問問民進黨，腦袋裡還有沒有行政中立四個字？台中市長林佳龍也要求公務員輔選，破壞公務機關的公信力，民進黨平常罵公務員是米蟲，選舉時又要求公務員配合，到底公務員是欠民進黨多少？