林佳龍借國寶救選情？吳育昇被酸：薇閣有翠玉白菜花

國立故宮博物院院長陳其南（左）、台中市長林佳龍出席「花現玉白菜」國立故宮博物院x台中市政府聯合宣傳記者會。（記者宋志雄攝）

2018-09-19 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕前立委吳育昇昨（19）晚於政論節目中，稱台中市長林佳龍為了挽救選情，將故宮的翠玉白菜借出到台中花博展出，「將從不外展給國內任何博物館的翠玉白菜外借」。此話一出引來議論，卻遭網友舉證打臉，過去翠玉白菜就曾到高雄市立美術館展出，反被網友酸：「用白菜救選情也太牽強」、「薇閣的是翠玉白菜花」。

綜合媒體報導，前立委吳育昇於節目中表示，林佳龍為了挽救選情，要將故宮的翠玉白菜借到台中花博展出。「將從不外展給國內任何博物館的翠玉白菜外借」、「選舉到了這地步。翠玉白菜只有出國一次到日本，做了多少保全工作，簽多少的約。為了配合地方首長選舉，可以毫無顧忌的到台中去」、「只因為那是林佳龍正國會掌握的故宮博物院系統」。

然而此話一出卻遭網友舉證打臉，貼出高雄市新聞局的新聞稿，指出高雄市文化局就曾與故宮合作，將翠玉白菜借至高雄市立美術館展出，吳育昇的發言也不攻自破。而網友也狠酸：「白菜到底怎麼救選情？」、「配合花博等於配合選舉？」、「有夠牽強」、「去台中是出國？」、「不然是要去WEGO展喔」、「薇閣的是翠玉白菜花」。

前立委吳育昇在2009年被爆出婚外情事件，被拍到與熟女到台北大直薇閣汽車旅館「休息」，造成形象重創。

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