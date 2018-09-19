「台灣漸走出經濟困境」 賴揆喊話：企業加薪！

行政院長賴清德今出席「2018流通經營者高峰論壇」開幕典禮，他在致詞時，特別央請在場的流通業者適度為員工加薪。（記者廖振輝攝）

2018-09-19 10:30

〔記者李欣芳／台北報導〕全體軍公教人員今年在行政院長賴清德的政策支持下加薪3%，行政院長賴清德今天上午表示，台灣已逐漸走出經濟困境，去年經濟成長率達2.86%，去年下半年與今年上半年每一季經濟成長率都突破3%，今年第二季更來到3.2%；失業率也下降，去年失業率3.76%，今年上半年更降到3.66％，這是17、18年來最好的就業狀況，當然股市上萬點大家都很清楚，包括微軟等許多國際級企業都來台灣投資。

賴清德說，當我們經濟在成長，他也希望連鎖業界的好朋友們也能適度為員工加薪，「如果有辦法為員工加薪的話，我相信會創造良好的循環，員工會更加賣力，企業經營更加順利，台灣整體經濟發展會更加成功！」

台灣連鎖暨加盟協會今天舉辦第17屆「2018流通經營者高峰論壇」，賴清德致詞時做以上表示。

台灣連鎖暨加盟協會理事長羅榮岳致詞表示，台灣連鎖產業不斷的進化、升級，快速因應內外環境的變化，立足台灣，面向全球成長的潛力不可限量，台灣連鎖暨加盟協會是台灣影響力最大的連鎖組織，「我們協會從未要求政府的補助，我們希望政府讓工商業均衡發展，資源公平分配，尊重市場機制，不做不適當的干預」。

行政院長賴清德隨後致詞表示，流通經營者高峰論壇是台灣連鎖暨加盟協會年度的盛會，聚集超過600位流通經營領導者及經營的菁英共同討論，用前瞻思維、宏觀角度，並且聚焦在策略上面以因應未來的變化，他衷心祝福今天活動圓滿成功、成果豐碩。

賴清德說，他也要代表行政院感謝大家的努力，因為協會是台灣歷史最悠久、規模最大，對台灣貢獻最多的連鎖業者協會，一直很努力地經營，協會的總體產值已超過2兆元，提供50萬個工作機會，對經濟的貢獻可見一斑。而且協會已經國際化，在台灣有很好的經營，不管在中國或亞洲其他國家，甚至美國、澳洲也有很大版圖，很多國際性企業來台也加入協會，令人欽佩。

賴清德說，羅榮岳理事長要政府對各行各業均衡支持，資源公平分配，，行政院現在盼支持新創產業的發展，盼推升經濟發展，也讓各行各業均衡發展。

此外，賴揆說，他也特地來拜託羅榮岳理事長，行政院目前正在推動行動支付，盼更加普及，這代表新時代的消費模式，如果行動支付包括國內外有3萬個據點，大家能共同響應，政院的目標將可迅速達成。