徐欣瑩創意農民曆 盼鄉親正確選擇「趨吉避凶」

創意競選小物紛紛出爐，民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩團隊率先推出2019年農民曆，創意加入以往政績和各項政見、理念，希望提供鄉親正確選擇縣政領導人，以期「趨吉避凶」。 （圖由徐欣瑩提供）

2018-09-18 13:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕創意競選小物紛紛出爐，民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩團隊率先推出2019年農民曆，亮麗小學妹李玫也參與設計，除創意加入以往政績和各項政見、理念，還將質詢內容改編成漫畫，希望提供鄉親正確選擇縣政領導人，以期「趨吉避凶」。

繼好棒棒玉米餅，徐欣瑩競選團隊再率先推出徐欣瑩農民曆，除了有傳統指引民眾依照節氣時趨吉避凶的功能之外，上面還列載了徐欣瑩參選縣長的政見、理念和以往的政績。15日起接受民眾索取和發送，短短4天已送出超過1萬本。

徐欣瑩表示，傳統社會是依循四時節氣以及吉時，來選擇農作或婚喪喜慶的行事參考，因此農民曆一直都是相當重要的參考資料。但現在對民眾而言，選擇出一位正確的縣政領導人，對縣民的未來影響更大；因此，將她的政見結合傳統的農民曆，要讓縣民一目瞭然，更懂得如何正確選擇，才能趨吉避凶。

徐欣瑩團隊表示，這本徐欣瑩農民曆，不同於簡要的競選小物，內容不但用文字詳列政見，讓鄉親檢視，還把過去向中央各部會首長爭取生醫園區、爭取自來水、要求霄裡溪水源不受污染的各種質詢內容改編成漫畫，讓小朋友也感興趣。

團隊小學妹李玫也投入農民曆的設計與編輯。她說，為了將傳統農民曆賦予嶄新的面貌，又融合徐欣瑩的政見，團隊用心設計，並反覆修改；但看到辛苦做出來的心血結晶受到歡迎，她非常開心，期待爭取更多縣民的認同與支持。