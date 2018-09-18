傅崐萁趕攤為妻固票 花蓮青年餵吃「乖乖」籲反省

前花蓮縣長傅崐萁昨在光復鄉參加「感恩鄉親惜別茶會」，有青年自發集結演出行動劇，帶著零食「乖乖」前來，並以口號「違法炒股是事實，萁萁說謊不乖乖」搭配行動劇餵萁萁吃乖乖。（圖由陳慶元提供）

2018-09-18 10:41

［記者王峻祺／花蓮報導］前花蓮縣長傅崐萁被判刑定讞，9月25日將入獄服刑，16日起連續3天舉辦13場「感恩鄉親惜別茶會」，為立委妻徐榛蔚固票，今下午4時將在豐濱鄉多功能活動中心舉行最末場。花蓮昨天則有近30名青年手拿「乖乖」徒步到光復鄉惜別會場，演出一齣「送王上路，花蓮無需你光復」行動劇，高喊「違法炒股是事實」，呼籲傅崐萁要好好入監反省，「別再帶風向了！」

花蓮有難青年來救行動小組發言人、東華大學族群關係與文化學系博士生陳慶元表示，前縣長傅崐萁經最高法院認證違反證券交易法判刑，確認判刑後立即辦理告別茶會，茶會內容將違法事實扭曲為政治迫害；此次行動訴求是為了澄清一個事實，前縣長入獄是因「經濟犯罪」，而不是他口中的「政治打壓」。

他說，前縣長近來在花蓮舉辦13場活動，企圖帶風向，因此才會透過臉書號召關心此議題的花蓮縣民，聚集於光復茶會會場旁光豐農會門口，進行「送王上路，花蓮無需你光復」行動，重申傅崐萁違法炒股的事實。

陳慶元說，參與青年都帶著零食「乖乖」前來，並以口號「違法炒股是事實，萁萁 說謊不乖乖」搭配行動劇餵萁萁吃乖乖，呼籲傅崐萁面對違法事實、回頭是岸，可以在獄中好好反省。

由於傅崐萁光復場惜別會舉辦時間為晚上7時，青年快閃活動地點就選在茶會旁，讓警方不敢大意，擔心雙方會引發衝突，加派警力到場維安，所幸「溫馨訴求」約持續1小時後和平落幕。