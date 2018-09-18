反擊國民黨 楊翠：「打侯論」從未成為促轉會決議

促轉會委員兼發言人楊翠（右）在臉書發文反擊表示，一個過去手染無數鮮血的政黨，竟可以如此狂言，指控別人手染鮮血；且前副主委張天欽（左）私下「打侯論」之說，從未成為促轉會正式委員會的決議。（資料照）

2018-09-18 09:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會因前副主委張天欽失言風波，昨遭國民黨立委踢館張貼「東廠」標語，並要求廢除促轉會。促轉會委員兼發言人楊翠今日在臉書發文反擊指出，一個過去手染無數鮮血的政黨，竟可以如此狂言，指控別人手染鮮血；且張私下「打侯論」之說，從未成為促轉會正式委員會決議。

楊翠質疑，國民黨10名立委到促轉會侵門踏戶，大貼封條、嚴辭辱罵，說促轉會打擊異己，滿手沾染鮮血。一個過去手染無數鮮血的政黨，竟然可以如此狂言，指控別人手染鮮血。但促轉會手上究竟染了「誰」的鮮血，他們真的杜撰得出來嗎？

楊翠表示，張天欽事件發生後，因深怕累及轉型正義，促轉會決定集體道歉。連日來，確實受到很大衝擊，各種無理的、荒謬的、毫無憑據的攻擊齊出，會內年輕同仁也受到很大傷害。

楊翠說明，「我們之所以鞠躬道歉，並不是因為做了任何不正確的事，而是體認到，我們身為委員，必須為這個事件對政治受難者及其家屬所造成的傷害，對轉型正義工程所受到的重創，深摯道歉。」

此外，據悉，促轉會已在本週一開始由會內政風處展開調查，約談當天參與私下會議的人員，包含請辭的副主委張天欽、研究員蕭吉男、副研究員吳佩蓉都在約談行列，將在本週提出調查報告，以昭社會公信。

當天與會人士向本報透露，張天欽在會內的領導風格跟管理律師事務所一樣，比較像律師在發號施令，私下會有一些「辛辣形容詞」，由於會內約聘同仁都是副主委面試後聘任而來，加上張對同仁沒戒心，最後錄音就被刻意流出來。

對於「打侯論」之說，楊翠亦發文強調，在促轉會的最高決議層級委員會中，從未有人提出「打侯論」，當然更沒有任何討論與決議。

她指出，根據錄音，張天欽這組在824的會議中出現「打侯論」之說，然而在829的第7次委員會、912第8次委員會中，都沒有做成議案提送為工作規劃。

楊翠說明，在兩次會議中，該組報告都是說，關於促轉條例中所必須完成的工作「規劃人事清查制度」，未來將委託學者專家，對於國外各種「人事清查辦法」進行研究，並規劃出適合台灣的人事清查制度。

楊翠表示，「人事清查辦法」是促轉條例賦予本會職責，促轉條例第4條、第6條有明確規定。了解政府機關招標流程都知道，從完成招標、進行委辦、研究團隊進行研究、繳交結案報告、會內整理、提交委員會討論、委員會決議，再送行政院，立法院審議，一輪下來起碼一年以上，到時選舉早就結束了，能發揮什麼「操作選舉」效果？

她強調，為了一場根本沒有成為決議的會議，說這是「系統性」之罪，指控整個委員會都是共犯，甚至要求裁撤促轉會，那是完全不理性、毫無依據的指控。