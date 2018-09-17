為北投拚觀光 丁守中：關渡平原引進環球影城

2018-09-17 21:09

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今天晚間於北投區舉辦北投區區政座談會，接受里長建言。對於北投區將要發展甚麼建設，丁守中說，除了加速都更可以讓北投受惠，他更會針對關渡平原重點開發，認為沿著大業路都沒有大型開發，「我們可不可以在這邊辦一個環球影城開放投資」，認為開一個環球影城就可以帶來觀光，也帶來周邊社區發展。

丁守中致詞時說，他之所以會鍥而不捨地想選台北市長，就是因為十幾年前曾拜訪80多歲長輩，當時對方堅持要送他下樓，但長輩住在老舊公寓，一路說自己下樓非常困難，每層樓放著塑膠凳，就是要給下樓的老人家休息，如果遇到長輩生病，全家老少還要用藤椅扛下來，希望能夠加速都更。

丁守中說，雖然他年年都是績優立委，可以提案、修法，對於都更卻一點力量都使不上，「因為都市更新只有市長才有權力給予最高的容積獎勵，幫助老社區翻新。」

丁守中也在會中保證，未來如果當市長絕對不加稅，而是透過其他方式創造稅收，舉例像是前市長郝龍斌任內推動的南山人壽大樓，光是收取增額容積獎勵就收到68億元，如果給年輕家庭發5000元的奶粉券、食物券，1年也不過6億元，夠發10年。

有里長提到，丁守中跟台北市長柯文哲的民調已經拉近到4％，盼接下來丁守中能大打「敬老牌」；也有里長認為，國民黨選舉應該要加強火力，讓大家看到必勝的決心，但不應該修理到那些挺藍營的市府基層公務人員。

榮華里長何漢青則認為，國民黨市黨部、區黨部統統都該檢討，但沒有當場沒明說是什麼問題。他更說，自己當里長33年，自從柯文哲當市長，4年才有40萬元經費做水溝，直說柯市府把士林北投交區建設全部拿去給世大運！