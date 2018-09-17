納粹符號變美髮店招？ 德國在台協會呼籲立刻移除

2018-09-17 13:29

〔記者呂伊萱、王駿杰／綜合報導〕新竹一間美髮沙龍以納粹符號作為招牌，德國在台協會知悉此事後多次勸說，但店家仍執意懸掛該招牌。德國在台協會（GIT）對此發布正式聲明說，此舉是「對大屠殺犧牲者的一種侮辱！」令他們難以置信、感到厭惡，呼籲該店立刻移除納粹標誌。店家則回應表示招牌是四支剃刀，和納粹完全無關。

新竹光復高中兩年前發生納粹變裝事件，引發軒然大波，德國與以色列駐台單位當時聯合譴責相關活動。最後總統府出面致歉，教育部也懲處光復高中。去年新竹縣竹北市也曾發生一家汽車百貨販賣納粹旗幟貼紙事件，同樣冒犯德以駐台單位，呼籲主管機關採取行動抵制。

但近來又有民眾發現，新竹市區內出現一家以納粹符號「卐」為店招的美髮沙龍。GIT對此發表聲明指出，聽聞新竹市一家理髮廳，竟公然使用納粹標誌作爲該店的門牌，令他們難以置信並感到厭惡。GIT強調，展示納粹標誌作為商業用途是「對大屠殺犧牲者的一種侮辱！」GIT呼籲該店店長立刻移除納粹標誌。

據了解，GIT知悉此事後，曾多次私下向該店家勸說，但店家仍執意懸掛該招牌。

本報記者實際前往該理髮廳查證，店內設計復古有型，設有飛鏢靶、飲料機，但沒有任何與「德國、納粹、蓋世太保」有關的海報或陳列物。

理髮廳負責人受訪則指出，該招牌是由設計師所設計，招牌上的符號並非德國納粹的「卐」，仔細看可發現整個符號是由四支剃刀建構而成，和德國納粹或其他歷史事件完全無關，應是有心人士惡意檢舉。