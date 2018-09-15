誰是轉型正義最惡劣例子？ 陳師孟：應該保留給馬英九

監委陳師孟在部落格發文寫道，他認為張天欽的確有說錯話，因為「轉型正義最惡劣的例子」應該保留給馬英九才對。（資料照）

2018-09-15 22:38

〔記者鍾麗華／台北報導〕促進轉型正義委員會前副主委張天欽點名「侯友宜是轉型正義最惡劣的例子」，並認為這個如果沒有操作很可惜。監委陳師孟今天在他的部落格「尖尾週記」中發文說，張天欽的這些言論並無錯誤，尤其指侯友宜是最該「除垢」的例子；只不過把這件事矮化為「選舉操作」的層次，可惜了。他認為張天欽的確有說錯話，因為「轉型正義最惡劣的例子」應該保留給馬英九才對。

陳師孟表示，張天欽在這件事上唯一可議之處在於，不可以利用公家場所、公家資源，企圖進行選舉操作，所以不是他對侯友宜的意見本身有錯，而是在不對的時間與場所，表達了正確的看法。

陳師孟說，藍營的見獵心喜溢於言表，尤其中國國民黨立法院黨團要求促轉會「全體請辭、暫停運作」，更是司馬昭之心，因為他們自始就是台灣轉型期要清理的唯一對象。至於包括侯友宜本人在內的國民黨正副主席、大小民代囉嘍，齊聲指責這件事是「民主之恥」，令人啼笑皆非。

陳師孟指出，這些人在威權時期是打壓民主的幫凶，一輩子不但不曾與台灣人民站在一起反抗暴政、爭取民主，反而處處對反對力量搞破壞、扯後腿，好不容易台灣蹣跚走上民主之路，他們又搖身一變成為民主功臣、佔領國家廟堂。這些不曾灌溉民主幼苗、只知消費民主果實的敗類，不向全民道歉也就罷了，居然還有臉罵別人是「民主之恥」？

陳師孟說，不說別人，馬英九在美國校園裡做跨國「抓耙仔」，回到台灣在國民黨支持下當上兩任總統，真要找一個「民主之恥」的代表作，哪一件能比得上這一件？說到這裡，突然覺得張天欽的確有說錯話─「轉型正義最惡劣的例子」應該保留給馬英九才對。