點名回應蘇宏達 吳釗燮：外交不分你我、不想看到操作對立

2018-09-15 17:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕台大政治系教授蘇宏達發表題為＜誰殺了我們的外交官？＞一文，批評民進黨上台後，改派民進黨的政治人物或其子女，且一遇事就推卸責任給專業外交官。外交部長吳釗燮今天下午點名回應蘇宏達說，政務人員隨著民意輪替是民主常識，專業文官則是政治穩定的基礎，外交工作需要相互合作，不想看到有人操作對立。

我駐外單位昨天傳出一起憾事，駐大阪辦事處長蘇啟誠在宅邸自戕身亡，享壽61歲。事發後，台大政治系教授蘇宏達原先匿名發表＜誰殺了我們的外交官？＞網誌，文中描述民進黨上台後，大幅撤換駐外使節中的職業外交官，改派民進黨的政治人物或其子女。更批評這些「政務代表」坐享俸祿、無心政務，一遇事就推卸責任給專業外交官。

吳釗燮今天下午透過外交部新聞稿專文回應此事。吳釗燮說，外交部還籠罩在哀傷沈重之中，作為外交部大家長、同為學界出身的人，也作為民主政治的真誠信仰者，他有義務做出回應。

吳釗燮說，這是民主常識，只要是走上民主這條路的國家，政黨、政策、人事每隔一段時間，就會隨著民意而輪替。其中一部分也包含我們外交部的政務人員。各國大使的正式全銜為「特命全權大使」，他們派駐海外，是代表著總統，總統有職權選擇派誰出去。所有民主國家都一樣，台灣也不例外。這點我們都很清楚。

吳釗燮強調，專業文官是維繫政策甚至是政治穩定的基礎，文官體系有著體制的記憶，是國家的重要資產。政治任命者上任之後，也要依靠文官體系的基礎，也一樣要和文官體系相互合作。

吳釗燮點名蘇宏達說，希望蘇教授在台大政治系課堂上不是教導學生：「民主可以，但政黨輪替只要跟自己的偏好不同就有問題；或是政黨輪替可以，但政策或職位安排跟自己心目中的政治正確不一樣，那就有問題」。吳釗燮直批，這樣的想法，違背民主原則。

吳釗燮表示，台灣是個民主國家，外交目標很清楚，就是竭盡所有力量守護我們的國家地位，守護兩千三百萬國人的自由民主與主權，這個目標「不應該區分黨派，也不應該是我們相互攻擊的理由」。

吳釗燮重申，外交是項不分你我的全民工程。外交部是個大家庭，一起辛苦，一起奮鬥，一起背負著國家的外交責任，努力向前。吳釗燮也向外交部同仁喊話說，現在是需要被安撫、被尊重的時候，希望外界不要在傷口灑鹽，也不要趁機消費不幸事件，更不想看到有人操作對立。