陳景峻辭北農董事長 丁守中：柯P選舉算計

2018-09-14 11:20

［記者簡惠茹／台北報導］台北市副市長、台北農產運銷公司董事長陳景峻，今天向市長柯文哲請辭北農董事長一職獲准；國民黨台北市長參選人丁守中批評，這是柯文哲選舉政治操作與算計，否則怎麼會逼到董事長陳景峻請辭，卻換不了總經理吳音寧，太過荒謬。

丁守中今天在台北市政府旁舉行「路平」記者會，會前針對北農董事長請辭一事，丁指出，董事長陳景峻請辭卻換不了總經理吳音寧，這顯示的是台北市政府無能，北農是市府所屬的農產公司，吳音寧是總經理，理當有到議會備詢的義務，可是吳有中央做靠山，遲遲換不了。

台北市政府手上有許多工具可以撤換吳，但是柯文哲卻進行策略性操作，累積民怨，想要等到選前才換人，收割作為選舉工具，否則怎麼會逼到副市長請辭，讓吳音寧繼續坐她的寶座，哪有這樣荒謬的事情？

目前柯文哲和綠營雙邊攻勢猛烈，媒體詢問丁守中是否擔心媒體版面被排擠？丁指出，由於國民黨目前完全沒有資源，文宣廣告業配這方面確實比較弱勢，他們一個掌握中央資源、一個掌握地方資源，確實更有優勢。

議員王鴻薇則指出，市政府握有北農相當大的股權，每年更補助北農很多錢，如果今天是因為柯P鬥不過吳音寧，管不住吳音寧，甚至董事長都請辭，自我撤退，那真是滑天下之大稽，如果柯文哲無法處理吳音寧不適任的問題，那就讓丁守中來做市長，讓丁守中來處理。