避免民進黨、北市府受傷 陳景峻請辭北農董事長

北市副市長陳景峻14日召開記者會，宣布請辭北農董事長。（記者張嘉明攝）

2018-09-14 10:10

〔記者楊心慧／台北報導〕為了第一果菜批發市場改建案，台北市長柯文哲多次爆粗口，隔空和北農總經理吳音寧交火，延燒多日，在本週一市府與北農終於討論出結果，不過今早上近8時，身兼北農董事長的副市長陳景峻臨時發通知，在上午9點半召開記者會，並表示有「北農重大事項」宣布，陳景峻在記者會上說，柯同意他請辭，將會做到9月底。

陳景峻表示，請辭最主要有兩點，第一是市場處要監督北農，但他又是北農董事長，會造成角色混淆，也會造成爭議，第二為過去一年多的紛紛擾擾，為了處理北農和市府的問題，產生很多枝節，對市長、農委會、民進黨都會產生傷害，媒體都會做政治上解讀和操作，這樣無法正常運作，因此他認為請辭最好。

陳景峻進一步指出，北農是要提供一個交流平台給供應商，並提供安全的食品給消費者，但現在成為政治角力的場所，對此非常不樂見，當時第一天上任就說不希望北農成政治角力場，但過這一年多還是如此，為了避免中央、民進黨、北市府受傷，應該主動辭掉。

至於吳音寧，陳景峻則說，外界自有公評，她扮演好她的角色，「吳音寧個人造業個人擔，如果認為不進議會是對的，就自己擔」。但陳又說對吳音寧非常好，也找她來辦公室跟她說要去議會備詢，但她還是不來，實在沒辦法。陳景峻表示，其實已和柯文哲提過請辭4、5次，最近的一次則是在本週三，柯也同意，將會做到9月底。

有媒體詢問董事會是否會臨時動議撤換吳，陳則回應，據他所知應該沒有這個議案，且他認為，重大人事案不該用臨時動議方式提出。

針對陳景峻請辭，民進黨中央是否有說什麼？陳景峻說，黨內祝福，且認為請辭也不錯。（10：34更新）

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