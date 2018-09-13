澎湖垃圾問題未解 立委砲轟環保署長李應元

2018-09-13 20:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖垃圾清運，今年因高雄資源回收廠爆發火警，導致垃圾堆積如山，環保署長李應元今年5月抵澎視察時，允諾2個月內解決澎湖垃圾問題，但垃圾卻愈積愈多，立委楊曜痛批李應元垃圾話解決垃圾問題。

環保署長李應元今年5月在澎湖垃圾外運受阻，堆積量約3千噸垃圾時，抵澎視察湖西垃圾轉運站，具體承諾協助澎湖縣政府解決垃圾堆積問題，然而現在垃圾堆置總量已近4千噸，原本承諾2個月內將堆積的垃圾打包完畢，至今也只有完成291噸。環保署長在媒體面前大動作宣示協助處理垃圾問題，這4個月卻未見環保署有積極處理的動作。

楊曜表示，政務官應該要有解決問題的能力，然而環保署長李應元卻只有在鎂光燈面前開支票，對於人民的問題卻沒有積極處理的誠意，讓澎湖真正成為孤島，垃圾問題遲遲沒有解決之道。楊曜進一步質問，如果引發傳染病也只負政治責任嗎？痛批高澎區域聯合治理失能失效，政務官未能落實總統政策難以獲得選民支持。

針對立委楊曜質疑，澎湖縣政府環保局無奈表示，澎湖受限於地域環境，當外縣市願意提供垃圾清運配額時，卻受到豪雨、颱風影響船運受阻，而天候轉好，外縣市又緊縮配額，現在澎湖每周僅能送出250噸垃圾，以每日製造5、60噸垃圾，等於每周多出上百噸垃圾堆積，因此垃圾愈積愈多，急需中央伸出援手。