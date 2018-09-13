「老天有眼」續集！ 馬政府人事局長 諷政令措施引水災

馬政府行政院人事行政局局長、東吳法律系教授陳清秀今天在臉書發文說，如果政府的政令措施不符合天道的自然法則，就會引起暴風雨等水災。（資料照）

2018-09-13 19:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席夫人蔡令怡式「老天有眼」發言上演續集！擔任過馬政府行政院人事行政局局長、東吳法律系教授陳清秀今天在臉書發文說，如果政府的政令措施不符合天道的自然法則，就會引起暴風雨等水災。

陳清秀提及，天道人心、政府法令措施與天災的因果關係，《淮南子》時則訓：「孟春行夏令，則風雨不時，草木旱落，國乃有恐。行秋令，則其民大疫，飄雨暴風總至，黎莠蓬蒿並興。行冬令，則水潦為敗，雨霜大雹，首稼不入。正月官司空，其樹楊。」

陳清秀說，「如果政府的政令措施不符合天道的自然法則，就會引起暴風雨等水災。其間的因果關係為何，值得探討。如果此一理論成立，那我們最近台灣水災，是否因為政府法令措施不當（肅殺之氣過濃），導致引起水災的天災呢？」

對此，熟稔古文的法界人士說，陳清秀是在暗示颱風淹水，原來都是立法院制定「不合天道自然法則」、「肅殺之氣過濃」的促轉條例、黨產條例。

法界人士指出，促轉會政務官失言立刻辭職負責，這是回歸民主政治與責任政治的常軌，但繼續無限上綱，甚至將極端氣候引發的頻繁性強降雨，歸咎於政府法令措施不當、或肅殺之氣太濃，言論非常離譜。

法界人士指出，這種欠缺科學根據的言論，居然出自於馬政府前政務官之口，讓人遺憾，尤其陳清秀失言紀錄頗多，過去曾榮登劉兆玄內閣失言排行榜冠軍，這次國民黨主席夫人蔡令怡式的「老天有眼」發言，對災民實在太過殘酷。