解職記者會 傅崐萁嗆：民進黨準備來魚肉花蓮鄉民

花蓮縣長傅崐萁因炒股案被法院判刑8個月定讞，同時被內政部解職，上百名支持者跟國民黨各級公職參選人，今早到縣府大禮堂力挺傅縣長。（記者王錦義攝）

2018-09-13 11:44

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁因炒股案被法院判刑8個月定讞，同時被內政部解職，上百名支持者跟國民黨各級公職參選人，今早到縣府大禮堂力挺傅縣長，群眾高喊「奮戰到底」、「蔡英文下台」、「徐榛蔚當選」、「花蓮人團結」等口號，情緒相當激憤，傅也高喊「打倒民進黨暴政」。

傅崐萁要求所有的花蓮人要團結起來，對抗民進黨政府、對抗暴行，他說，民進黨只會靠這種卑劣的方式，搶奪花蓮縣政府，由中央來佔領，準備來魚肉花蓮鄉民，他要求所有人的「抵抗到底」、「絕不屈服」，花蓮即將「烏雲蔽日」，他自己也會奮戰到底，希望花蓮人在年底大團結，「我把徐榛蔚託付給大家」，一定要讓蔡英文下台。

傅崐萁說，「這是個不公不義的違法判決」他發現法官、書記官竄改筆錄，所謂有罪的認定判罪依據，在開辯論庭時，法官竟隻字未提示，這當然是審判程序不合法，經向監察院申請調查糾正台中高分院法官、書記官，經監察院依法調查，筆錄與審判光碟確定記載不符，調查完畢在今年八月監察院院會通過，糾正台中高分院，這種判決最高院當然要發回，怎麼會定讞。

傅崐萁也感性的對支持者說，很抱歉無法做滿最後3個月的任期，他向支持者道歉，面對山竹颱風即將來襲的前夕，他被突襲遭民進黨解職，他短暫的離開，未來會更關心、更愛護花蓮，抵抗殘暴的民進黨政府；傅在人群促擁下一一握手走向縣長室，還有支持者哭著擁抱縣長。

徐榛蔚也語帶哽咽的說，她為台灣的前途堪憂，相信花蓮人的眼睛是雪亮的、花蓮人的智慧是不容抹滅，所以大家一起為花蓮加油，她承諾一定會守護花蓮，守住花蓮的正信、正道的基地，捍衛花蓮的價值，不能被打倒，勇敢的向前走，謝謝所有鄉親的關心。