吳敦義談選情：執政縣市可維持5個、其他至少贏5個

2018-09-12 13:23

〔記者施曉光／台北報導〕今年1月曾經公開宣示這次直轄市、縣市長選舉「如果現有的7個（含花蓮縣），再加上5、6個以上就過半」選戰目標的國民黨主席吳敦義，昨日在中央黨部接見AIT新任處長酈英傑及陪同美方官員時，談到選情評估明確指出，「（目前國民黨6個執政縣市）我們自己評估，應該至少可以維持5個，也許全部6個都能保住執政權，至於其他的縣市，能夠贏得勝利的至少應該還可以有5個左右。」

此外，當被美方問到最近是否有與中共談及兩岸論壇的問題時，吳敦義指出，這一段時間並沒有計劃與中共總書記習近平召開兩岸論壇，也許等到明年520之後，他就能夠自己決定成行與否，不過他也說，「如果11月24日選得很不理想，也要負責任下台，兩岸論壇就要由下一任主席來決定了。」

對於年底選情，吳敦義表示，他不能說誇張的話，但也不能過度保守，歷經2014及2016年失去政權，這對中華民國是一個重大的傷害，對國民黨也是史無前例的重大傷害，地方選舉還是要看地方的執政成績，他以嘉義縣為例說，31年都是民進黨當縣長，這是國民黨最艱困的縣市，國民黨要凸顯的就是地方的建設，在823水患時，蔡英文總統乘坐雲豹裝甲車巡視而被民眾喊下車，「我們就是要質疑，民進黨長期執政所做的工程是真的還是假的？高雄也是民進黨長期執政20年，大水之後，街上出現了5千個洞，讓車子都可以掉下去的洞，高雄市議會就懷疑，填在底下的級配是否都是廢棄物？這裡面難道沒有人謀不贓？沒有偷工減料的問題嗎？這一點除了議會之外，監察院也應該介入調查才對。」

談到蔡政府應對南台灣天災是否對選情會有影響，吳敦義表示，淹水人民當然會有怨懟，因此行政院才要用7千億元來「政策買票」。

有關這次選舉合併公投，吳敦義表示，「雙方都有提案，本黨所提是反空污、反日本核災食品、反深澳燃煤電廠；民進黨要提的就是台獨公投，明年4月啟動，這一次大選則有東奧正名，由紀政領銜，同樣也帶有台獨的意涵在內。目前中選會似乎正在『動手腳』，一直誇張地強調一些例子，所以還很難說有哪些案子能夠通過。」