評柯被看破手腳、丁欲振乏力 姚文智自評「奇蹟指日可待」

姚文智說，柯文哲開始被選民看破手腳、丁守中欲振乏力，自評「奇蹟指日可待」。（姚文智競選辦公室提供）

2018-09-12 12:09

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長選戰倒數70多天，民進黨台北市長參選人姚文智今天說，市長柯文哲民調下滑，市民看破手腳，竟可為選舉不惜公然違法政策買票，處處拉攏；國民黨參選人丁守中漸被邊緣化，欲振乏力；自己民調漸攀升，倒吃甘蔗，締造「不可能的任務」的奇蹟是指日可待。

姚文智今天上午前往草埔仔市場拜票，行前受訪談到前總統陳水扁接受專訪，提及姚現在的選戰打法「穩死」，姚說，這場選舉本來就是挑戰「不可能的任務」，會按照現有節奏，聽取各方意見，未來有機會再向阿扁總統請益；他說，目前自己選情逐漸回溫，後勢看漲，「倒是覺得有點倒吃甘蔗」。

記者問，陳水扁目前還是保外就醫，屢屢對外評論政治是否不妥？姚文智說，陳是在家裡會客，有人對外轉述，看到陳好像在滑手機，坦白說，即使在真的監獄，也可以會客，應該沒什麼問題。對於陳水扁直言，姚的選情講白就是「阿婆生子（意指真拚）」，姚回應，這是當然的道理，目前自己有部分民調逐漸攀升，相信很快就可達到目標。

姚文智也說，不久前也拜訪過陳，有在規畫是否再找時間拜會，或許現在團隊整合更成功、選戰節奏更穩健，再跟他報告，聽取他更多意見。

談到昨日聲明，當選絕對不會把市府職缺優先留給反年改、世大運鬧場的「王八蛋」，姚文智重申，柯文哲不斷強調厭惡藍綠傳統政治文化，但柯為了選舉，不惜運用公家資源，遂行政策買票、綁樁，甚至比過去有過之而無不及，「甚至準備公然違法都要這樣幹」。姚說，自己最近看到柯民調下滑，代表手腳被看破，很多人都清楚他在做什麼。

對於有學者建議丁守中，不要打姚陣營，甚至幫忙輔選，年底丁就有機會當選？姚說，誰願意幫忙都接受，但丁最近漸被邊緣化，讓人有印象的事情不外乎與共青團交好、想換掉北農總經理吳音寧、以及為保衛國民黨黨產，不惜和不當黨產對抗，宣稱當選要斷水斷電。

姚文智說，看到丁跟柯在爭深藍選票，自己覺得很奇怪，丁提的事情幾乎都很像新黨，已經是被邊緣化，逐漸欲振乏力。

至於柯文哲才要釋出市府5萬個兼職職缺，優先給退休公教人員，緊接又要拜訪國軍老兵，之前又傳要拜訪陳水扁，是否認為他在兩岸立場搖擺不定？姚說，柯不是只有兩岸立場而已，大家最厭惡利用公家資源、市民納稅錢來選舉操作；柯嘴巴說超越藍綠，事實上不斷操作藍綠，一下去這、一下去那，深藍深綠票都在拉攏，這就是柯的兩面性格。

姚又說，從最近民調發現，柯應該是被看破手腳，越來越多市民了解，柯在藍綠、公私之間界線非常模糊，一切思考就是為選舉好，市民眼睛是雪亮的。

談到自己，姚表示，選戰就照既定目標往前走，選情會逐漸回溫，倒吃甘蔗，不久就會出現「黃金交叉」，對勝選非常有信心。

對於陳水扁談自己的選情，是否擔心部分深綠選民失去信心？姚說，不會，阿扁總統也知道，自己本來就是挑戰「不可能的任務」，逐步整合、勇往直前，「戰死不投降」，這就是爭取勝選的信心，相信支持者也會越來越振奮，「這個不可能的任務創造的奇蹟，指日可待」。

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