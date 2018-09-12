蔣月惠在議會失控 被大會主席下令請出議場

蔣月惠（右一）不滿唐玉琴（左）影射她擔任理事長的羅騰園身障協會未具合法性，數度打斷唐玉琴質詢，引爆雙方言語衝突。（記者李立法翻攝）

2018-09-12 11:22

〔記者李立法／屏東報導〕無黨籍屏東縣議員蔣月惠上午在議會質詢時，因不滿國民黨籍縣議員唐玉琴影射她擔任理事長的羅騰園身障協會未具合法性，數度打斷唐玉琴發言，引爆雙方言語衝突，大會主席周碧雲斥責蔣干擾議場秩序，不尊重其他議員發言權，下令警衛將蔣月惠請出議場，議事一度中斷。

蔣月惠今天上午質詢縣府社會處長劉美淑有關身障社團議題，認為有些這類社團，沒有拿政府補助，但實際落實照顧身障弱勢團體，只因沒有召開理監事會議，就被當成不合法，反觀有些個人社團，只想領取政府的補助，卻不做事，豈不諷刺。

唐玉琴接著質詢時，批抨有些人民團體，根本就不合法，卻敢大放獗詞，社會處若不敢處理這種社團，處長應該下台。

蔣月惠認為唐玉琴是在影射她擔任理事長的羅騰園身障協會，隨即在座位上反擊唐的發言，引發唐玉琴的不滿，認為蔣月惠干擾她的質詢，請大會主席周碧雲維持秩序，周要求蔣尊重唐的發言，但蔣月惠持續在座位上大聲回嗆，引發唐、蔣兩人言語衝突。

周碧雲見場面有失控之虞，隨即宣布休息5分鐘，並斥責蔣月惠言行失當，毫不尊重其他議員發言，下令警衛將蔣月惠請出議場，蔣月惠則不滿地自行離開議場，質詢才得以繼續進行。