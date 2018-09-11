5萬職缺給退休公教？ 姚文智：邊罵王八蛋邊幫忙找工作

姚文智今日下午表示：「要我把這五萬個職缺優留先給那些參與反年改，然後再破壞世大運、鬧場的『王八蛋』，我做不到！」（記者黃耀徵攝）

2018-09-11 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕針對台北市盤點5萬職缺優先讓給公教退休人士一事，民進黨台北市長參選人姚文智今（11）日表示，「把職缺讓給那些鬧場、破壞世大運的反年改團體王八蛋，我做不到」。對此姚文智此也澄清「王八蛋」只是針對去世大運鬧場的人，同時也強調自己不會「一面罵人王八蛋，一面開特權幫他們找工作」。

姚文智今日下午受採訪時表示：「要我把這5萬個職缺優留先給那些參與反年改，然後再破壞世大運、鬧場的『王八蛋』，我做不到！」對於今日有人認為姚稱破壞世大運開幕的反年改團體是王八蛋不太恰當，姚文智今晚則在臉書發文澄清。

姚文智在臉書表示：「絕大部分的軍公教人員都是奉公守法，配合政府政策，犧牲自己來換取下一代的未來，他們百分之兩百不是王八蛋。」然而，姚文智表示，對於那些為了自己的利益，去世大運鬧場破壞國家慶典的反年改團體，他的看法與台北市長柯文哲一致，認為他們都是王八蛋。

雖然姚文智在這件事情上他的看法跟柯文哲相同，不過姚也表示：「我跟柯市長不同的地方在於，我不會一面罵人王八蛋，一面開特權幫他們找工作。」姚文智指，為了選舉而做出這樣的兩面手法，最後更坦承自己「就是反對有工作機會卻優先錄用這些反年改團體」。

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