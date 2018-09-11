61萬額度用罄拒退費！ 黨產會：救國團僵化漠視消費者權益

2018-09-11 21:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕救國團朝馬國民運動中心以「本中心向行政院黨產會申請退費額度61萬元已全數用罄」為由，9月對外公告「暫停退費作業」，要民眾有疑問自洽黨產會；對此，黨產會今日表示，已核准一筆2678萬元經費給救國團用在9月退費作業，救國團應自行挪用該許可經費予以退費，不能僵化以「額度用罄」為藉口，漠視消費者權益。

朝馬國民運動中心9月出現一則「暫停退費作業」公告，即日起暫停所有退費作業，並請民眾有任何疑問直接洽黨產會，並將黨產會電話、傳真張貼在運動中心。

時力台中市議員參選人李國禎、許皓甯、吳佩芸今日質疑，救國團朝馬國民運動中心的公告等於卸責、轉嫁於黨產會，此事除了救國團應負起責任外，市府也應出面說明。

據了解，上週五有2名台中消費者，看了救國團「暫停退費作業」公告後，打電話至黨產會要申請退費，已被告知申請退費應找救國團。

黨產會發言人施錦芳表示，本會已核准一筆2678萬元經費給救國團，用在9月退費作業，救國團總團部可互相調整金額，怎能僵化訂個61萬元額度，說用罄就不給退費，這筆2千多萬元退費許可經費，各中心可彈性挪用。

施錦芳質疑，怎麼經費才許可沒幾天，61萬元額度就用罄?救國團究竟怎樣用的，總額度是2678萬元應該還有剩，救國團應該挪用經費處理，而不是發出公告說61萬元用罄，又要來申請經費。

施錦芳強調，為何救國團要罔顧消費者權益，消費者如有疑問，請洽詢救國團總團部，本會已核准2千多萬元退費經費給救國團，要申請退費是向救國團申請。

施錦芳指出，救國團須將所有民眾申請退費單據及證明全部留存，每一筆退費紀錄、金額都須如實做帳，未來要報給黨產會查核比對，不是申請到退費經費後，救國團就可以隨意亂發，或不發又想來申請經費。