戰柯P的5萬工作機會 姚文智：不可能優先給反年改的「王八蛋」

對於柯文哲盤點市府內五萬個工作機會，優先提供給退休公教人員，姚文智今天發表聲明指出，若當選，要自己把這些工作機會優先給反年改、在世大運鬧場的「王八蛋」，「姚文智做不到！」（記者周彥妤攝）

2018-09-11 11:38

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲搶攻退休軍公教選票，盤點市府內五萬個工作機會，優先提供給退休公教人員，引發議論。民進黨台北市長參選人姚文智今天露面受訪，發表聲明指出，就連北市勞動局昨都指可能違法，涉及就業歧視，且更有違憲問題，「傲慢到無法無天」；姚更重申兩次，若當選，要自己把這些工作機會優先給反年改、在世大運鬧場的「王八蛋」，「姚文智做不到！」

民進黨台北市黨部今天上午舉辦中正萬華區聯合競選、聯合配票記者會，姚文智與選區黨籍議員參選人周威佑、劉耀仁、顏聖冠及吳沛憶共同出席。會後姚受訪之際，針對市府釋職缺一事，特別拿出備妥的聲明稿，發表三點聲明。

姚文智說，第一，昨天台北市勞動局已指此舉可能違反「就業服務法」，涉及就業歧視；事實上，這幾乎是違憲問題，憲法保障人民不因種族、宗教、地域等條件而有所分別，一律視為平等，因此優先雇用特定身分別，不但違法，更涉及違憲，不曉得台北市政府怎麼可以傲慢到這種地步？傲慢到無法無天。

第二，35歲以下的年輕族群、身心障礙者、原住民及上萬名流浪教師，他們更需要市政府關心，如果自己當市長，絕對不會把這些職缺，以及學校代課機會，留給已經退休的人；相反的，自己會優先晉用年輕族群、經濟弱勢及流浪教師。

第三，如果自己當市長，會照顧退休公教人員，他們都是配合年金改革政策，但如果要自己把這5萬個工作機會，優先留給那些參與反年改、破壞世大運、鬧場的「王八蛋」，「姚文智做不到」。

姚也呼籲柯文哲，選舉前夕，把這些職缺拿去政策買票，涉及違法，「請你懸崖勒馬」，如此急就章的人事安排，無法提升台北市的就業環境，對於年輕族群或弱勢族群其就業條件提升，「柯市長，你做了什麼？」好好跟市民朋友說清楚。

記者問，若不會給「比較激烈的群眾」，那會如何照顧一般退休公教人員？姚文智說，事實上，年金要永續，就是長久照顧，「如果年金破產，大家一起死」。他說，大家能夠在現有緩步的改革，配合政府腳步，未來市府的長照環境、基本設施，都會讓退休人有更多享用機會，那是我們可以做到，但是涉及違法就業服務法相關事項，自己絕不會做。