搶年輕票？ 民進黨「明鏡洞電視台」出賣蘇貞昌

2018-09-10 20:12

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨拚年底選戰，開設網路節目「明鏡洞電視台」展現創意，未來將發佈系列影片，以輕鬆、活潑方式，介紹民進黨籍候選人與時事話題。民進黨媒創中心今發佈首支影片，與民進黨新北市長候選人蘇貞昌「快問快答」。

媒創中心副主任張慧慈表示，「明鏡洞電視台」邀請所有網友一起「明是非，鏡真偽，洞大勢」，一同為台灣加油。「明鏡洞電視台」將提供管道，讓民進黨團隊的能夠接觸到更多年輕世代網友的創意。電視台也扮演線上互動平台的角色，邀請網友與民進黨進行交流，對大小時事議題發聲。

在今天發佈的第一支短片中，新北市長候選人蘇貞昌回答「快問快答」題目展現幽默的一面，包括自稱現在最想要吃的食物是髮菜，因為可以「以形補形」；還大談「阿公經」，分享帶著孫女迷「偶像學園」的逗趣經驗。另外，蘇貞昌也在快問快答單元中，首次透露他所面對過艱難的挑戰、以及心目中最崇拜的偶像。

蘇貞昌在影片裡分享溫馨小故事，談到曾遇到一個年輕的媽媽帶著一對兒女，小朋友拿著蘇貞昌頒發的縣長獎，讓他驚訝地說：「你這麼小，不可能拿到我的縣長獎」，才發現原來是媽媽當年領的縣長獎。蘇貞昌在這張有歷史傳承意味的獎狀上面簽名，連小朋友都覺得媽媽「有一點點厲害」。

蘇貞昌也在影片訪談中，強調要讓重大工程如期如質，確保捷運和公車路網能夠順利完成。也希望建立「一千萬人的大舞台」，打造市民共同工作、生活、就學、休憩的好所在。