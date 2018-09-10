柯P釋5萬兼職給退休公教 李來希：我們那麼好騙嗎？

全國公務人員協會理事長李來希批評，柯文哲的做法顯然是典型的選舉政治算計，「以為軍公教人員那麼好騙嗎」？（資料照）

2018-09-10 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲在選前擬釋出北市府5萬人次兼職工，編列約1.4至1.5億元的預算，「雪中送炭」優先提供給退休公教人員，被外界質疑是為選舉搶公教選票。對此，全國公務人員協會理事長李來希批評，柯文哲這做法顯然是一種典型的選舉政治算計，「以為軍公教人員那麼好騙嗎」？

李來希在臉書發文表示，台北市政府推出這項補救措施或是紓困方案，其實仍跳不出傳統「以工代賑」的舊思維，沒什麼新意，但從這項所謂新的措施的推動，可以看到3個面向的問題。

李來希說，首先從這項所謂新的措施的推動，可看到年金改革已確實傷害到退休軍公教人員的養老生活，這是一個鐵的「事實」，從紓困計劃的主軸顯示，柯文哲已承認所謂年金改革負面效應。

他強調，再者，所謂5萬個職缺只是個「假象」，資料顯示台北市的公教職缺不過是5萬7千多個，正職就只有這麼多，何來5萬個職缺可以釋出？想來不過是臨時人力罷了，現有的臨時人力職缺早就被佔滿了，哪來的新創職缺？李來希認為，這些工作都必須學有專精，大多也屬高階退休人員的工作，基層軍公教人員是高攀不起的」、「柯文哲的五萬個職缺顯然只是個假象而已」。

「投機性格昭然若揭，柯文哲以為軍公教人員那麼好騙嗎？」李來希最後強調，柯文哲此時推出這措施顯然是一種「算計」，目的就是收割決心唾棄國、民兩黨或是中間選民的選票，柯不是有心照顧退休軍公教人員，利益性的考量才是重點。