陳其邁發表電競政策 允成立台灣首座電競產業園區

陳其邁（右3）發表電競政策，承諾將成立台灣第一個電競產業園區。（記者葛祐豪攝）

2018-09-10 13:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁今天發表電競政策，允諾當選後，將在亞洲新灣區成立台灣第一個電競產業園區。

今年11月將在高雄舉行的第10屆「IESF世界電競錦標賽」，讓台灣登上國際電競賽事的舞台。陳其邁今天在電競界大咖、在地電競戰將陪同下，發表電競政策，並提出6大電競主張。

身兼中華民國電競協會理事長的立委鄭寶清表示，陳其邁非常關注台灣電競發展，與他共同在立院推動運動產業發展條例條文修正，將電競納入運動產業，讓電競選手可比照運動項目，享有國家隊選拔、培訓、賽事以及國光獎章等資源。

台灣電競協會理事長、知名台語歌手施文彬說，陳其邁看到電競的未來性，期待他當選後，多辦賽事，讓高雄電競超越台北。

高雄樹德科大動畫與遊戲設計系暨電競學程主任蘇中和表示，樹德科大及立志中學，是全台唯二設有電競科系的學校，未來希望學校與高市府更密切合作，培育高雄在地戰隊及電競產業。

陳其邁則提出6大電競主張：一、亞洲新灣區成立台灣第一個電競產業園區；二、盤點利用市府閒置空間，招商引資，提供租金減免；三、發展一條龍完整的電競產業鏈，建置電競品牌館。

四、結合流行音樂、動漫等文化產業，吸引電競產業週邊產業，帶動觀光發展；五、電競人才培育，札根學歷教育、職業教育；六、爭取大型電競賽事並建立在地戰隊，打造高雄成為國際電競城市。

今天與會來賓還有立志中學電競科主任林士弘、世界盃電競國手魏孝錦，及多位來自樹德科大、立志中學的在地電競選手。

陳其邁率出席來賓拿著科技感發光的光劍，如同絕地武士一般，帶領所有電競選手高喊口號「電競六式 buff高雄」（「buff」為電競用語，是在遊戲中幫隊友提升能力、升級戰力的意思），象徵衝出高雄新未來。