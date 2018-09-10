日人用腳踹慰安婦？國民黨台南參選人要求下跪道歉

國民黨指控日人藤井用腳踹銅像。（謝龍介提供）

2018-09-10 12:19

〔記者蔡文居／台南報導〕一名自稱日本自由記者、專門研究慰安婦的藤井実彥，上週赴國民黨南市黨部與擔任主委的謝龍介討論慰女婦並要求公開辯論，他在慰安婦銅像前伸出左腳「比畫」，國民黨主委謝龍介等人指控藤井是用腳踹銅像，謝今北上到台日交流協會抗議。國民黨市長參選人高思博今天表示將提告並要求道歉，國民黨議員王家貞、盧崑福則要求他到場向慰女婦銅像下跪道歉。

今天上午，包括國民黨市長參選人高思博及多位國民黨議員在國民黨市黨部旁的慰女婦銅像前召開記者會，並向銅像鞠躬、獻花。

高思博表示，日本人藤井居然跑到市黨部這裡侵門踏戶，踹慰安婦銅一腳，這可能涉及毀損等民、刑事責任，今天要對他提出民刑事告訴，要把他留在台灣，到這邊來道歉，自己的行為自己負責。

高思博說，至於他要辯論也歡迎，也歡迎民進黨來辯論及市長參選人黃偉哲一起對這歷史事件說清楚。而台日交流協會也要對此事件發表適當聲明，以平復對台南人受創的感情。

他說，台南是歡迎國際觀光的都市，不希望這件事影響兩邊關係和觀光，但要發表適當道歉的聲明，希望駐日代表謝長廷展現行動，要求日本發表適當的道歉聲明，以撫平兩邊的情緒，不要在傷口上灑鹽。

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