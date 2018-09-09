前柯粉遭疑是假的 柯P：天下本無事，庸人自擾之

2018-09-09 15:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底台北市長選戰白熱化，民進黨參選人姚文智陣營找來「前柯粉」潘袁詩羽，聲淚俱下表達對市長柯文哲的失望與不支持，卻遭質疑是假粉；替姚陣營輔選的海基會副董事長姚人多在臉書向柯喊話「不要讓她白白承受這一切」。柯文哲昨在臉書緩頰後，今受訪則再次說，天下本無事，庸人自擾之。

柯文哲昨於臉書緩頰說，「曾經是國民黨黨員、或是曾經在新文化基金會工作的年輕人，都可以是柯粉」，並強調不需要特意強調自己是「前柯粉」，他都會認真傾聽意見，有需要改進的。但柯妻陳佩琪昨卻在臉書說，「不要人家跟你不一樣， 就出來哭訴說人家不照你的路走 」，並暗酸「候選人要『突顯自己』，不要老想『腳踩別人』」。

今天柯文哲出席「反轉未來-青年培力希望發展帳戶」成果發表記者會前受訪，媒體提問昨天臉書內容，柯表示，我態度就是這樣，你講了，有道理我都會改。

至於陳佩琪在臉書說不需要因為不認同你就在那邊哭、失望 不需要「腳踩別人」？柯文哲苦笑反問，「奇怪，他昨天有寫嗎？我怎麼沒有看到」，自己都是事後才知道陳佩琪臉書內容，並稱，「還好啦，被別人踩蠻習慣的。」媒體追問是指被姚文智踩習慣了？柯尷尬求饒說，「你為什麼要這麼挑撥離間。」

對於姚人多臉書喊話，柯說，還好啦，平常心看待，天下本無事，庸人自擾之。他也說，回去會再跟佩琪說，少寫一點臉書。但會否影響到跟綠營關係？柯則說，還好啦，她本來就兇兇的。