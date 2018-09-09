一個新北市長牽動兩個太陽命運？侯友宜：自己做的自己擔

國民黨新北市長參選人侯友宜。（記者陳心瑜攝）

2018-09-09 12:03

〔記者陳心瑜／新北報導〕外傳國民黨主席吳敦義曾在中常會私下提醒朱立倫，新北市長選戰是兩人的「共同政治命運」，國民黨人士分析，對民進黨而言，拿下新北市「等於一次打死兩個人」，國民黨新北市長參選人侯友宜今天則回應，「侯友宜就是侯友宜」，侯友宜所做的事，很多人沒辦法做、也不敢做，因此自己做的事自己擔、自己拚，從頭到尾自己向前行。

侯友宜說，至於幫忙的人，都很感恩，絕對會勇敢地往前走，謝謝很多人給的支持和關心。