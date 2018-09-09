挺台灣！加拿大學者：理當與民主台灣站在一起

盧斯克（左2）投書《國家郵報》（National Post），強調「加拿大理當與民主台灣站在一起」。圖為盧斯克今年8月隨加拿大智庫領袖及學者訪問來台。（中央社）

2018-09-09 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大皇家軍事學院政治系教授盧斯克（Lubomyr Luciuk）投書《國家郵報》（National Post），強調「加拿大理當與民主台灣站在一起」。

盧斯克文中提到，他近日造訪了台灣和香港，並指中國一直在欺負台、港，因此他想到兩地看看。他提到，台灣歷經蔣介石威權統治到解嚴，今日的台灣已是擁有2400萬民族的繁榮民主國家，台灣從服務員、導遊、外交官、年輕船員，都毫無例外的堅持，「不想與共產黨主導的中國政治制度有任何關係。他們是自由的，大家都希望保持這種狀態。」

他提到，台灣人知道自己國家的歷史，例如228事件，他在228和平紀念公園看到人們張貼訊息、緬懷受難者，藉此警惕保護自由的重要性。相較之下，中國共產黨至今仍規定，毛澤東1976年去世後，只能有30%是對毛澤東的負面批評，這已成為共產黨規定的公式，且至今共產黨仍受「毛主義」影響。

盧斯克直說，雖然台灣人希望維持現狀，但大家都知道北京正在努力破壞台灣的獨立。他最後呼籲，加拿大無論自由黨（Liberals）、保守黨（Conservatives）或新民主黨（New Democrats），都經常談到推動民主法治、公民自由和人權等「加拿大價值」，「加拿大必須與分享同一價值觀的台灣站在一起，而不是向『貪婪之神的奴才』磕頭。」